“Una cosa es comprometerse y otra decir bobadas como que Colombia debe ganar el Mundial”: Liche Durán

La Selección Colombia aseguró su participación en el Mundial del 2026, luego de golear 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Con 25 puntos sumados en 17 jornadas disputadas, la Tricolor ahora buscará ser cabeza de serie en la cita orbital, así como lo logró en Brasil 2014.

Precisamente, la última salida del elenco nacional en las presentes Eliminatorias será frente a Venezuela en Maturín, partido programado para este martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Será de un duelo a pura tensión, recordando que la Vinotinto se juega la clasificación al repechaje. En caso de ganar como local, conseguirá el objetivo; el empate o la derrota lo ponen a depender del resultado de Bolivia, que enfrentará en El Alto a Brasil.

En un nuevo episodio de ‘La Polémica’ de Caracol Radio, los panelistas debatieron sobre la reciente rueda de prensa que ofreció Néstor Lorenzo. Allí, el seleccionador nacional le pidió mayor humildad tanto a la afición como a los medios de comunicación, debido a que notaba bastante “exitismo” con los resultados recientemente obtenidos.

A raíz de lo anterior, se armó el debate en el programa. En primera instancia, los panelistas concordaron que clasificar a la Copa del Mundo “era una obligación”, debido a que había seis tiquetes para diez selecciones. “No era hazaña, ni maravilla, era una obligación clasificar”, sentenció Diego Rueda.

Por otro lado, Steven Arce puso en duda la aseveración de Lorenzo, cuando calificó de “extraordinarias” las gestas logradas por la Tricolor, como lo fue el invicto de más de 20 partidos, los triunfos sobre Alemania o España, la final de la Copa América y la primera victoria sobre Brasil. “Esas fueron cosas buenas, extraordinario es ser campeón... Quedar (eliminado) en fase de grupos o incluso octavos, para Colombia debería ser fracaso”, señaló Arce.

Frente a esto, Liche Durán respondió tajantemente: “Ubiquémonos. A veces no nos ubicamos en el lugar en el que estamos y nos creemos que somos la última panacea o un equipo campeón acostumbrado a jugar finales... No señores, llevamos solo tres finales de Copa América, regresamos a una luego de 23 años. Eso fue extraordinario. Ubiquémonos en donde estamos”.

Tanto Steven Arce como César Augusto Londoño opinaron que no les parece mal trazarse el objetivo de ser campeón mundial, tal y como lo dijo el mismo Lorenzo y en días pasados el presidente Ramón Jesurún. Pero Liche Durán advirtió que “eso es vender humo”.

“Les encanta que digan cosas para después darles palo y decir: ‘¿No que iban a ganar?’. Los objetivos claros, ya clasificamos con obligación y queremos avanzar en el Mundial lo más lejos que se pueda. Esta vez esperemos y pelearemos por una semifinal, eso es hablar realidades y no vender humo... Una cosa es comprometerse y otra es hablar bobadas que no tienen sentido de ninguna manera, como decir que vamos a ser campeones del mundo“, finalizó Liche.

