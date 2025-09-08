Selección Colombia: repase las explosivas declaraciones de Néstor Lorenzo en contra sus críticos

¡La Selección Colombia ya está en el Mundial! Luego de vencer a Bolivia con un autoritario 3-0 en el Metropolitano de Barranquilla, el cuadro nacional afronta el último duelo de las Eliminatorias sudamericanas ante Venezuela en Maturín.

Aunque la Tricolor se encuentra clasificada, debe seguir sumando puntos para tratar de subir su promedio en el ranking FIFA y con ello luchar por ser cabeza de serie en la Copa del Mundo del próximo año, así como lo fue en Brasil 2014.

Selección Colombia /Getty Images / Gabriel Aponte Ampliar

Néstor Lorenzo apuntó duramente contra los críticos de la Selección Colombia

En la previa del partido en territorio venezolano, Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa en la que apuntó en contra de los críticos de la Selección Colombia, a quienes tildó de “apostadores del fracaso” y advirtió que le hacen daño al fútbol nacional.

“El apostador al fracaso es la persona que habla mal a-priori. Al mundial pasado no fuimos, pero ahora en este debemos ser campeones. Eso lo hacen para meter presión. Ganamos el otro día y seguían preguntando por Durán... Esa gente le hace mal al fútbol colombiano y deben cuidarse de ellos. La honestidad está en tener los pie sobre la tierra y trabajar para ganar siempre”, apuntó.

Y complementó sobre el rol a cumplir en el Mundial: “Es más fácil decir que este equipo no será campeón del mundo, pero vamos a pelearla hasta el final con todo. Colombia llegará lo más alto que pueda llegar. Ojalá lo hagamos de la mejor manera y regresemos con la Copa, ese es el objetivo. Los jugadores están dispuestos a mejorar lo que deben hacer y trabajar de igual manera para dar lo mejor en esa instancia. No es un fracaso clasificar solamente. Los campeones mundiales vienen de procesos desde divisiones menores”.

Néstor Lorenzo durante un partido de la Selección Colombia por las Eliminatorias sudamericanas. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) / LUIS ACOSTA Ampliar

Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Bajarle al exitismo y ser más humildes: “El que dice que a Venezuela se le gana fácil está equivocado. Es un equipo muy competitivo y siempre nos ha costado. En el proceso del 2014, que culminó en la mejor presentación colombiana en un Mundial, perdimos en Venezuela por 1-0; contra Perú empatamos en 2018 y con Paraguay perdimos el partido previo en casa, pero ahora resulta que vienen y toca hacerles 4 goles. Regulemos un poco el exitismo ese porque no nos hace bien. Cuando uno genera falsas expectativas, se frustra. Eso fue lo que le hizo mal a los jugadores porque consumen lo que se dice. Hay que mantener los pies sobre la tierra, mantener la humildad, seguir creciendo y corregir errores, pero eso se hace a nivel interno. No me gusta demeritar a ningún rival porque las Eliminatorias son muy difíciles, es muy difícil ganar en cualquier lado”.

Colombia no tiene rival fácil, todos son complicados: “El equipo ha logrado que muchos se crean que es la máquina de ganar. Ningún partido es fácil, el que dice que así será contra Venezuela es porque nunca estuvo en una situación así. Hay que mejorar el análisis. Decían que le debíamos hacer 4 goles a Perú y Paraguay, pero con esos mismos equipos sufrimos incluso en casa con procesos exitosos del pasado. Hagan memoria y acuérdense de que al Mundial pasado no fuimos, entonces el equipo se armó de cero. El equipo juega bien, ese es el secreto de tener una pretensión de competir de igual a igual. Hubo partidos que no estuvimos a la altura y no estuvimos bien, pero empatamos y nunca fuimos superados en el contexto general. Analicen partido a partido las estadísticas de lo que fue Colombia”.

🎥Trabajo de calentamiento de nuestra Selección Colombia, que alista todo para su partido frente a Venezuela. #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/TC3Ukbzng3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 8, 2025

No le afecta finalizar segundo o quinto en Eliminatorias: “El objetivo se cumplió de muy buena manera, más allá de ser quintos o como podamos terminar. Y esa manera fue buscando los partidos, jugando en canchas imposibles para la historia de Colombia. Ese protagonismo, ese juego, eso que los muchachos están dando es lo que me da esperanzas y me hace poner en un segundo plano si clasificamos segundos o quintos. Eso nos llevará a competir en el Mundial. Podríamos haber reculado en muchos partidos y cuidar el punto para calcificarnos antes, pero no es lo que me gusta... Miro para delante, quiero conformar un gran grupo, los jugadores saben que la competencia es otra porque se van a matar para estar en el Mundial y eso hará más grane al equipo colombiano”.

Se celebró la clasificación y ahora la concentración es total: “Hubo euforia por la satisfacción contenida. Lo bien que venía la Eliminatoria hasta la mitad nos dio la posibilidad de, aun sin buenos resultados en la última etapa, depender siempre de nosotros. Teníamos la certeza de que lo lograríamos y ahora queda enchufarse rápido. No hay tiempo de relajarse. Ya se festejó, se pasó página, pero hay una gran responsabilidad de preparar el equipo para el Mundial. Este será un duelo importante porque Venezuela necesita el resultado y es un gran equipo”.

Habrá variantes en el partido ante Venezuela: “Cuando uno convoca jugadores, uno imagina su rol en el campo y la relación con los compañeros. A veces es bueno probarlos. Vamos a tomar el partido con toda la seriedad. Posiblemente haya algún cambio. Sabemos que todos los que están acá pueden ser potenciales titulares, así que no cambiará el esquema ni la pretensión del equipo”.

