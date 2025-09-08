¿A qué hora juega Colombia vs Venezuela? Prográmese con el partido por la fecha 18 de Eliminatorias / GEtty Images

La fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas se llevará a cabo este martes 9 de septiembre con cuatro partidos en simultáneo. Claro está que ya se definieron los seis equipos que avanza directamente al Mundial del 2026 y tan solo resta definir al que disputará el repechaje.

Repase acá: Emotivo mensaje del Tino Asprilla a la Selección Colombia: “Ojalá puedan avanzar lo que nosotros no”

En este orden de ideas, los representantes de Conmebol en el certamen del próximo año son:

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

Por otro lado, Venezuela (7°) y Bolivia (8°) lucharán cabeza a cabeza por ese lugar en la repesca internacional. Asimismo, Chile y Perú ya se encuentran eliminados.

¡Así se jugará la última fecha de las #EliminatoriasSudamericanas! 🗓️



Assim será a última rodada das #EliminatoriasSudamericanas! 🔝 pic.twitter.com/N9GBHeyPOu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 7, 2025

¿A qué hora juega Colombia vs Venezuela?

El partido entre Colombia y Venezuela se disputará en el Estadio Monumental de Maturín, a partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana). La Selección viene de golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla, mientras que la Vinotinto fue goleada por ese mismo marcador en Buenos Aires ante Argentina.

Le puede interesar: Selección Colombia: repase las explosivas declaraciones de Néstor Lorenzo en contra sus críticos

Para este compromiso, se espera que el seleccionador Néstor Lorenzo tenga algunas variantes en su once titular, como lo es el regreso de Daniel Muñoz, la presencia de Juanfer Quintero y la posible incorporación de Luis Suárez.

Y no será el único duelo que se lleve a cabo en ese horario, recordando que también están programados para las 6:30:

Chile vs. Uruguay / Santiago

Bolivia vs. Brasil / El Alto

Perú vs. Paraguay / Lima

Entretanto, el duelo Ecuador vs. Argentina abrirá esta jornada 18 de las Eliminatorias y fue programado sobre las 6 de la tarde, hora colombiana. Con ello, se completa la fecha internacional en las clasificatorias de Conmebol.

Tabla de posiciones de la Conmebol

A falta de una fecha para dar por terminadas las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial del 2026, así está la tabla de posiciones: