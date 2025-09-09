¿Jugadores de Colombia se pierden el primer partido del Mundial? FIFA aclara norma de suspensiones

La Selección Colombia ya piensa en lo que será la participación en el Mundial 2026. Los jugadores, tal y como lo dijo el técnico Néstor Lorenzo, comenzaron una competencia por ganarse el cupo entre los convocados para la Copa del Mundo del próximo año, por lo que deberán estar en óptimas condiciones si quieren cumplir uno de los anhelos más grandes para los futbolistas.

La Tricolor cierra las Eliminatorias visitando a Venezuela en Maturín este martes desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia) y 7:30 p.m. (hora de Venezuela). No será un partido de trámite para el combinado nacional, pues la Vinotinto se juega el hecho de poder seguir en la zona de repechaje y, de lograr este boleto, quedará más cerca de participar en su primer Mundial.

12 jugadores llegan con amarilla vs. Venezuela

Había el riesgo que ante Bolivia amonestaran a 12 jugadores y, en ese caso, se hubiensen perdido el juego ante Venezuela. No obstante a ninguno de los apercibidos le sacaron amarilla en Barranquilla, y solo fue Jhon Córdoba el amonestado. A continuación los jugadores que tienen amarilla en Eliminatorias:

Camilo Vargas – Arquero

Andrés Román – Lateral

Davinson Sánchez – Central

Jhon Lucumí – Central

Yerson Mosquera – Central

Johan Mojica – Lateral

Richard Ríos – Volante

Juan Camilo Portilla – Volante

Jorge Carrascal – Volante

Juan Fernando Quintero – Volante

Jhon Arias – Delentero

Jaminton Campaz – Delantero

¿De recibir amarilla ante Venezuela, se pierden el primer juego del Mundial?

Por lo general, en la Eliminatoria, si un jugador está acumulado con amarilla, y recibe una nueva amonestación, se pierde el próximo partido. Sin embargo, de cara al Mundial, partiendo del último juego, no es así, ya que se limpian y no corren riesgo de ser suspendidos.

La FIFA lo explica en el Codigo Disciplinario: "Las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 NO se trasladarán a la fase final de la competición“.

A cuidarse de una tarjeta roja

Momento de la única expulsión de Colombia en la Eliminatoria, que fue para Camilo Vargas en Barranquilla ante Uruguay

No obstante, si algún jugador recibe tarjeta roja en el partido contra Venezuela, sí deberá pagar con una fecha en el Mundial. Así lo explica la FIFA en el Código Disciplinario:

“Las suspensiones pendientes impuestas como resultado de una tarjeta roja directa o por doble amonestación en la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se trasladarán a la fase final de la competición”, se lee en el Código.

Por su parte, Colombia ha sido una de las selecciones que menos tarjetas rojas han recibido en la Eliminatoria, con apenas una. Esta le fue impuesta a Camilo Vargas, de manera directa, en el partido frente a Uruguay en Barranquilla. El equipo que más expulsiones ha tenido es Bolivia, con 5, mientras que Uruguay no ha tenido ninguna.

Del mismo modo, la Tricolor está en el cuarto lugar de los equipos a los que más amarillas le han sacado, compartiendo casilla con Paraguay, con 35 tarjetas. El ranking lo lidera Venezuela con 42, mientras que Ecuador apenas en 19 oportunidades.



