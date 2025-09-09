Posible titular Selección Colombia contra Venezuela por último partido de Eliminatorias al Mundial

La Selección Colombia afronta su último partido de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Tricolor tiene su cupo asegurado, pero deberá sumar para evitar así el ‘peor’ puntaje logrado en una clasificatoria, pues actualmente se ubican en la quinta posición con 25 unidades.

Selección Colombia tendría cambios importantes en la titular para partido ante Venezuela

El combinado nacional tiene como récord en unas Eliminatorias el camino a Brasil 2014, en la que logró 30 unidades y disputó dos partidos menos, ante la no participación de la anfitriona en el proceso. Hasta el momento, el puntaje más bajo logrado se obtuvo para Rusia 2018, cuando se lograron 27 puntos (7PG, 6PE y 5PP).

Así las cosas, Colombia podría llegar a 28 puntos en caso de ganarle a Venezuela e incluso ubicarse en una mejor posición para concluir la clasificatoria.

¿Colombia, con cambios ante Venezuela?

A diferencia del partido ante Bolivia, en el que Néstor Lorenzo solo dispuso de 24 de los 26 convocados, para el duelo ante la Vinotinto sí estará todo el grueso de jugadores disponibles. Las preguntas pasan por cuáles serán los tres que irán a la tribuna, así como el once inicial.

Se estima que el técnico argentino haga algunas modificaciones en la titular, de hecho abrió la posibilidad para que esto sucediera, en la declaración que ofreció en rueda de prensa. "A veces es bueno probarlos. Vamos a tomar el partido con toda la seriedad. Posiblemente haya algún cambio. Sabemos que todos los que están acá pueden ser potenciales titulares", dijo.

Caracol Radio pudo conocer que Daniel Muñoz, sancionado en el partido contra Bolivia, iría a la titular en reemplazo de Santiago Arias. Del mismo modo, por el delantero Jhon Córdoba entraría Luis Javier Suárez, quien no vio acción en Barranquilla tras el ingreso de Dayro Moreno.

No obstante, no se descarta que haya más modificaciones en la alineación titular, pues podría aparecer Kevin Castaño o incluso Juan Fernando Quintero, en lugar de James Rodríguez.

Por su parte, algunos de los nombres que irían a la tribuna, podrían ser: Juan Camilo Portilla, Andrés Román y Marino Hinestroza. Sin embargo, habrá que esperar la determinación del técnico argentino.

Posible alineación titular de Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

DT. Néstor Lorenzo

Posible alineación titular de Venezuela

Rafael Romo; Christian Makoun, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Jon Aramburu; Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomon Rondon y Jefferson Savarino.

DT. Fernando Batista

¿A qué hora es el partido Venezuela vs. Colombia?

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental de Maturín este martes desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia) y 7:30 p.m. (hora de Venezuela).