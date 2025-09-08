¿Qué necesita la Selección de Venezuela para asegurar su cupo al repechaje del Mundial 2026?

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará este martes 9 de septiembre, con cuatro partidos que se jugarán de manera simultánea. El único compromiso que iniciará media hora antes será Ecuador vs. Argentina.

La Selección de Venezuela se enfrentará con Colombia en el Estadio Monumental de Maturín a partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana) y 7:30 (hora de Venezuela). Vale destacar, que la Vinotino no ha perdido en condición de local durante los partidos de Eliminatorias y espera seguir con su invicto.

En esta jornada se conocerá la selección que clasificará al repechaje, el cupo se define entre Venezuela y Bolivia, ya que las seis primeras selecciones aseguraron su boleto directo al Mundial 2026.

Esto es lo que necesita Venezuela para el repechaje

En la tabla de las Eliminatorias de la Copa del Mundo, la Selección de Venezuela es séptima con 18 unidades, tras la derrota 0-3 ante Argentina. En esta casilla el seleccionado estaría disputando el repechaje en marzo del próximo año.

La Vinotino tiene un panorama favorable para seguir con su lugar en la repesca y mantener la ilusión en pie de poder participar al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, que se llevará a cabo desde el 9 de junio hasta el 11 de julio, en lo que sería su primera clasificación a una Copa del Mundo en toda la historia.

Si la Vinotinto derrota a Colombia, asegurará de inmediato el cupo al repechaje, sin depender del resultado de Bolivia. En caso de empate ante la Tricolor, la Vinotinto solo clasificará si Bolivia pierde o iguala frente a Brasil, de lo contrario, una victoria boliviana la dejaría eliminada.

Si Venezuela pierde, dependerá de que Bolivia no gane ante Brasil. Un empate de los bolivianos los pondría con los mismos puntos, en este escenario, pero la diferencia de gol de la Vinotinto es ampliamente superior a la de La Verde, lo que haría casi que improbable que el que se quede con el boleto al repechaje sea el equipo del Altiplano.

¿A qué equipos enfrentaría Venezuela en el repechaje?

El repechaje para este Mundial no será como se venía abordando en las últimas competiciones, dejando atrás los partidos de ida y vuelta. Ahora, será una especia de final four, en la que habrá dos semifinales y dos finales, buscando los últimos dos boletos a la Copa del Mundo.

Solo una selección tiene asegurada su presencia en el repechaje: Nueva Caledonia, que logró su plaza pese a perder ante Nueva Zelanda en la Eliminatoria de Oceanía.

Las otras cinco plazas se destinarán para: el séptimo puesto de Sudamérica, el ganador de la quinta ronda de Asia, el ganador de la final de la segunda ronda de África y dos lugares para CONCACAF, que serán ocupados por los mejores segundos de la tercera ronda. De Europa no habrá ningún representante en este repechaje.

Así está la tabla de posiciones de la Eliminatoria