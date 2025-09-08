Capturan en Santander a alemán que hirió a 47 personas en un ataque escolar en 2009

Bucaramanga

En un operativo conjunto entre la policía nacional de Colombia, la Interpol y las autoridades de Alemania, fue capturado en Piedecuesta (Santander) Georg Riess.

Un ciudadano alemán acusado de perpetrar uno de los ataques escolares más violentos en Europa, ocurrido en 2009 en la ciudad de Ansbach (Baviera).

La captura fue confirmada por el Mayor General Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la policía nacional, quien destacó que la detención se logró mediante una notificación roja de Interpol ejecutada por la Oficina Central Nacional en Colombia en coordinación con la BKA (Policía Federal de Alemania).

Había escapado recientemente de una clínica psiquiátrica en Alemania, estaba condenado por el brutal atentado del 17 de septiembre de 2009, cuando ingresó al colegio Carolinum Gymnasium con bombas molotov, hacha, cuchillos, martillos y otros objetos contundentes.

En ese hecho 47 personas resultaron heridas, incluyendo 12 de gravedad, entre ellos varios menores de edad.

La investigación determinó que el ataque fue cuidadosamente planeado.

Las autoridades encontraron un “testamento” escrito por Riess con fecha del 11 de septiembre de 2009, en el que justificaba su accionar con una escalofriante frase: “La escuela debe pagar”.

En 2010 fue condenado a nueve años de régimen juvenil y una medida de internamiento psiquiátrico indefinido, tras determinarse que padecía un trastorno mental grave.

Sin embargo en agosto de este año escapó de la clínica donde cumplía la medida y huyó primero a Brasil, y posteriormente se desplazó hasta Bucaramanga, donde intentó pasar desapercibido.

La detención en territorio colombiano se convierte en un nuevo golpe a la criminalidad internacional y reafirma la cooperación efectiva entre países para la persecución de delincuentes buscados globalmente.

Las autoridades ya avanzan en los trámites para su extradición a Alemania, donde deberá continuar cumpliendo su condena.