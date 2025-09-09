Alerta naranja por lluvias en Santander: 42 municipios bajo amenaza por crecientes súbitas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Santander enfrenta una intensa temporada de lluvias, lo que ha llevado a las autoridades a declarar alerta naranja en cuatro cuencas hidrográficas: los ríos Opón, Suárez, Fonce y Chicamocha.

La creciente amenaza de desbordamientos y crecientes súbitas mantiene en riesgo a cerca de 42 municipios, tanto en Santander como en zonas vecinas de Boyacá y Cundinamarca.

Las precipitaciones han generado emergencias como la registrada en Pinchote, donde el colapso del sistema de alcantarillado provocó inundaciones en viviendas y en la plaza de mercado.

Según el coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, lo más grave ocurrió en el municipio de Palmar, donde el impacto de las lluvias dejó sin vida a 5 personas que fueron arrastradas por la creciente de la quebrada La Oroco.

Entre los municipios santandereanos con mayor nivel de riesgo están Simacota, Santa Helena, Puerto Parra, El Carmen de Chucurí, Mogotes, Charalá, San Gil, Curití, Páramo, Barbosa, Socorro, Oiba, Villanueva, Cerrito, Capitanejo, Guaca, Onzaga, San Andrés y San Joaquín, entre otros.

En total 26 municipios de Santander están bajo vigilancia directa. A esto se suman 9 municipios de Boyacá, incluyendo Chiquinquirá, Paipa, Sogamoso y Tunja, y 2 de Cundinamarca como Ubaté y Fúquene.

Los afluentes que presentan mayor probabilidad de desbordamiento incluyen quebradas como Capote, Pozo Azul, Curití, La Negra, Chiticuy, Siberia y La Paramera, lo que incrementa el riesgo de afectaciones en vías rurales, cultivos, acueductos veredales y viviendas cercanas a las márgenes fluviales.

“Nos preocupa que algunos ríos ya han alcanzado niveles críticos. Si las lluvias persisten, podríamos pasar de alerta naranja a alerta roja en cuestión de días”, advirtió Sánchez.

Reiteró el llamado a activar los planes de contingencia en todos los municipios y mantener constante comunicación con las entidades de emergencia.

Se espera que las precipitaciones continúen durante todo septiembre, por lo que la población debe evitar acercarse a ríos crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.