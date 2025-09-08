¡Prográmese! Última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Se acaban las eliminatorias en Sudamérica que dan seis cupos directos al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este martes 9 de septiembre se jugará la decimoctava y última fecha FIFA en los que solo queda por disputarse el puesto del repechaje entre Venezuela y Bolivia, Selecciones que son séptima y octava respectivamente.

Con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya clasificados a la Copa Mundial, los equipos deberán enfrentar la última jornada en simultánea, los cinco partidos se jugarán a las 6:30 p.m hora de Colombia, Ecuador y Perú, y 7:30 p.m para Chile, Venezuela y Bolivia.

Sin embargo, los ojos de todo el continente estarán puestos en los partidos entre Venezuela vs. Colombia y Bolivia vs. Brasil. Dado que el séptimo puesto que da un cupo al repechaje, aún está en disputa entre la Vinotinto y el equipo boliviano.

¿Cuántas veces han participado Venezuela y Bolivia en el Mundial?

Las cifras no son muy alentadoras para la Vinotinto, nunca ha disputado una Copa del Mundo en toda su historia, es la única Selección de la CONMEBOL que ha disputado las Eliminatorias sin conseguir la clasificación.

En este momento el equipo dirigido por el argentino Fernando Batista, depende de sí mismo para obtener este valioso cupo por el repechaje y de un buen compromiso para los venezolanos contra la Selección Colombia ya clasificada. Tiene un punto más que Bolivia, se ubican séptimos con 18 unidades y -7 en la diferencia de gol, lo que los deja con mayores posibilidades de quedarse con el importante cupo.

Por su parte, Bolivia ido tres veces a un Mundial en 1930 (primera edición), 1954 y 1994. Tendrá un duro reto ante Brasil donde solo le sirve ganar y que Venezuela no gane, para poder quedarse con el repechaje. En la tabla de posiciones están en la casilla octava con 18 unidades y -19 en la diferencia de gol.

Programación partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas: