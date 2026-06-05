La Selección Colombia recibió el pabellón nacional: “Con todo a representar al mejor país del mundo”

La Selección Colombia recibe el pabellón nacional: “Con todo a representar al mejor país del mundo” / Ministerio del Deporte

¡Todo listo para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026! En la tarde de este jueves 4 de junio, el cuadro nacional se desplazó hacia los Estados Unidos para terminar su preparación de cara al campeonato internacional.

Previo a su viaje, la delegación recibió el pabellón nacional de parte del presidente Gustavo Petro, quien saludó uno a uno a los futbolistas del cuadro patrio.

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Durante el breve homenaje, el mandarario señaló: “El último será el primero. Ha sido la filosofía y la consigna de mi vida propia y de este Gobierno. Quiero que lo mantengan en el corazón. En el campo de fútbol donde a ustedes les toca trabajar, un trabajo que trae alegría, tristeza, afanes, dolores, gozos, lleven eso siempre en su juego, juego de equipo e individuos; individuos que deben mirar el equipo; equipo que debe tener la humildad como un principio antes que nada... Ustedes ya no son los últimos y el pueblo de Colombia quiere que sean los primeros”.

Es preciso recordar que el próximo domingo (7 de junio), la Tricolor disputará su último encuentro amistoso, será contra Jordania (seleccionado también clasificado a la Copa) en San Diego, California. Posteriormente, la Selección se irá para México DF, en donde será su debut en el Grupo K frente a Uzbekistán.

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“Con todo a representar al mejor país del mundo”

Previo a la salida de la Selección Colombia rumbo a los Estados Unidos, Johan Mojica publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. Al texto le añadió unas imágenes del partido de despedida, que se disputó hace unos días en el Estadio El Campín.

“Para nosotros como Selección ha sido un verdadero placer haber preparado gran parte de nuestro camino al Mundial en nuestro país. Ahora seguimos en la recta final de de la misma en Estados Unidos; más concentrados y unidos que nunca”, señaló inicialmente.

Y concluyó: “Gracias a todo COLOMBIA por tanto apoyo y expresión de cariño. Vamos con todo a representar al mejor país del Mundo!. VAMOS COLOMBIA”.

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