Selección Colombia tendría cambios importantes en la titular para partido ante Venezuela

La Selección Colombia logró el ansiado paso al Mundial 2026 luego de vencer a Bolivia en Barranquilla por 3-0, resultado que le permitió llegar a 25 unidades y volverse inalcanzable para los más inmediatos perseguidores. Así, la Tricolor consiguió el objetivo planteado al inicio del proceso de Néstor Lorenzo y estará por séptima vez en una Copa del Mundo.

Sin embargo, al combinado nacional le resta un juego de las Eliminatorias, que es ante Venezuela en Maturín el próximo martes 9 de septiembre. No se trata de un encuentro intrascendente, pues la Vinotinto se juega la opción de quedarse con el cupo del repechaje, para quedar más cerca de ir a su primera Copa del Mundo.

Para el encuentro ante Bolivia, Néstor Lorenzo salió con una nómina que era la esperada para sellar el paso a la Copa del Mundo. No obstante, hay expectativa con la formación que elija el técnico argentino de cara al juego final, pues se dice que podría haber una rotación, o incluso salir con una plantilla mixta.

No obstante, sí habría un cambio muy probable, que sería el ingreso de Luis Suárez para ocupar el puesto de delantero centro que tuvo Jhon Córdoba ante Bolivia, y quien incluso marcó gol. Lorenzo habría acordado que uno jugara el primer partido y otro el segundo. Asimismo, Dayro Moreno podría volver a tener minutos entrando para el segundo tiempo.

Por su parte, parece muy seguro que Daniel Muñoz regresa a la titular para hacerse cargo del lateral derecho, luego de cumplir con la fecha de sanción por acumulación de amarillas. Del mismo modo, Kevin Castaño vuelve a estar habilitado, tras también pagar su respectiva suspensión.

Habrá que esperar por los jugadores que terminen siendo titulares. Se contempla la opción de que jugadores como David Ospina, Marino Hinestroza, Juan Camilo Portilla, entre otros, tengan minutos. Entretanto, la decisión más complicada para Néstor Lorenzo será la elección de los tres jugadores que irán a la tribuna, pues ante Bolivia solo tuvo que prescindir de uno, Yerson Mosquera, ya que Muñoz y Castaño ya estaban destinados a ocupar este lugar frente a Bolivia,

¿Cómo le ha ido a Colombia en sus visitas a Venezuela?

La última vez que la Tricolor visitó suelo venezolano por Eliminatorias, fue para el Mundial 2022. Fue victoria 0-1 con gol de penal de James Rodríguez, también en una última fecha de las clasificatorias, resultado que sirvió de nada, pues el combinado nacional quedó eliminado.

En total, son 9 partidos en Venezuela, con un saldo de 2 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Las caídas fueron en los caminos para las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.