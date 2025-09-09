“Pereira vivió las Fiestas de la Cosecha más exitosas de su historia”: Alcaldía de Pereira

Pereira

Las celebraciones dejaron una derrama económica de $75.296 millones, una ocupación hotelera del 77,13 % y un impacto directo en sectores como comercio, gastronomía, hotelería y transporte.

Durante los más de 140 eventos programados, los ciudadanos disfrutaron de conciertos gratuitos, bulevares, competencias deportivas y el Carnaval de la Cosecha, que este año incluyó por primera vez la participación del Carnaval de Río de Janeiro.

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira, Cristian Toro, resaltó que el retorno fue siete veces superior a la inversión que realizó el municipio y la celebración impulsó el transporte aéreo y terrestre. El Aeropuerto Internacional Matecaña registró un crecimiento del 31 % en pasajeros internacionales y la Terminal de Transportes superó los 523 mil viajeros, un incremento del 119 % frente al año anterior.

“Las fiestas de los 162 años de Pereira dejaron una derrama económica de 75 mil millones de pesos. Se registró un aumento del 31% en pasajeros internacionales, más de 200 mil usuarios en la Terminal (119% más que el año anterior) y ocupación hotelera del 77%. El Carnaval de la Cosecha tuvo más de 120 mil asistentes y generó 12 mil millones de pesos”, agregó Toro.

El Carnaval de la Cosecha reunió a 5.531 artistas, 2.402 mujeres y 2.929 hombres, que ofrecieron un espectáculo de música y color ante cerca de 123.000 espectadores, consolidándose como patrimonio cultural de Pereira.

El Gastro Parche de la Cosecha 2025, reunió a 20 restaurantes que ofrecieron menús especiales a $19.900. Se vendieron 13.122 platos, generando $261 millones, un 16,3 % más que en 2024.

Además, las ferias de emprendimiento beneficiaron a 216 emprendedores con ventas superiores a $500 millones, mientras que los conciertos de la Plaza Cívica Ciudad Victoria dejaron más de $80 millones en ventas directas.

Con estas cifras, las Fiestas de la Cosecha 2025 no sólo consolidaron a Pereira como destino cultural y turístico del Eje Cafetero, sino que también demostraron su capacidad de generar desarrollo económico y bienestar colectivo.

