El Gobierno Nacional aprobó el CONPES para construir la PTAR de Pereira

Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, anunció que el Gobierno Nacional aprobó el documento CONPES que asegura la financiación y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), considerada una de las obras más importantes en la ciudad en materia ambiental.

El proyecto que tendría un costo superior a los $460 mil millones busca dar solución al manejo de las aguas residuales de Pereira y Dosquebradas, reduciendo la contaminación de los afluentes y aportando a la recuperación del río Otún.

La obra proyectada es el resultado de la articulación entre entidades nacionales y regionales como Aguas y Aguas de Pereira, la Alcaldía de Dosquebradas, Serviciudad, la Carder, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira.

“Hoy le cumplimos a Pereira con hechos. La aprobación de este CONPES nos permite dar inicio a la construcción de la PTAR, un sueño que por años parecía lejano y que ahora es una certeza. Esta planta será el legado que le dejamos a las futuras generaciones, porque garantiza agua limpia, cuidado de nuestros afluentes y calidad de vida para las familias pereiranas”, señaló el mandatario.

Según estimaciones de las autoridades involucradas en la estructuración del proyecto, la PTAR tendrá la capacidad de tratar cerca del 95 % de las aguas residuales domésticas de Pereira y Dosquebradas, beneficiando directamente a cerca de 700 mil habitantes del área metropolitana y garantizando la descontaminación de más de 60 kilómetros de afluentes que desembocan en el río Cauca.

La Alcaldía destacó que la obra tendrá impacto ambiental, social y de salud pública, al tiempo que consolida a la capital risaraldense como un referente nacional en infraestructura verde y desarrollo sostenible.