Más de 1.600 indígenas Emberá retornan a Risaralda y Chocó desde la ciudad de Bogotá

Pereira

Después de ocho meses de tratar de llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas embera, asentadas en la capital del país, la Unidad para las Víctimas dio inicio al proceso de retorno más grande de la comunidad indígena Emberá.

Más de 1.600 personas, pertenecientes a 700 hogares, retornarán a sus territorios ancestrales en el Chocó y en Risaralda, un retorno que ya comenzó y que terminará el próximo 14 de septiembre.

En este proceso se está adelantando el retorno de 804 personas que estaban asentadas en el Parque Nacional, 376 en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, 459 en la UPI La Rioja, siete en el albergue Ocobos y una en Santa Marta.

Luego del proceso de caracterización que se adelantó con esta comunidad en estado de vulnerabilidad, se determinó que 1.027 retornarán al resguardo del Alto Andágueda, 273 a Gito Dokabú, 259 al Unificado Chamí y 88 a otras zonas rurales. Este proceso ha sido concertado con los líderes indígenas, autoridades territoriales y entidades del orden nacional y local.

Al respecto se refirió Alexandra Ramírez Leal, directora territorial del Eje Cafetero de la Unidad para las Víctimas.

“Del 8 al 14 de septiembre estaremos en Pueblo Rico, Risaralda, acompañando el retorno de los resguardos Emberá Chamí, Quito Docaú y Alto Andágueda, tras ocho meses de diálogo priorizando su bienestar. Desde el territorio, junto a las entidades de Lesnarí, hay un compromiso para que quienes retornan rehagan sus proyectos de vida. Actualmente, existe un concepto de seguridad favorable y no hay riesgos para el retorno”, agregó Ramírez.

La Unidad para las Víctimas está garantizando en la logística de este retorno 130 jeeps, 10 camiones para transportar enseres, 3.294 alimentos en territorio, kits de aseo y lonas. Además, se cuenta con el acompañamiento médico durante el traslado; también la Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso de 47 buses y más de 6.500 raciones alimentarias para el trayecto.

