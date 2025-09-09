Combates entre Ejército y Clan del Golfo en Valdivia: un soldado herido y un integrante neutralizado

Valdivia, Antioquia

En medio de una operación militar desarrollada en la vereda Pensilvania, zona rural del municipio de Valdivia, Antioquia, tropas de la Brigada 11 del Ejército Nacional sostuvieron fuertes combates contra integrantes del Clan del Golfo.

En el desarrollo de los enfrentamientos armados, un soldado profesional resultó herido. El uniformado recibió atención médica inmediata en el lugar y, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue trasladado a Medellín, donde permanece bajo observación.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la confrontación fue neutralizado un presunto miembro de ese grupo armado organizado, además de lograrse la incautación de material de guerra.

El Ejército indicó que las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar delictivo del Clan del Golfo, que mantiene fuerte presencia en esta región del departamento.

Violencia en el Norte de Antioquia

Esta área rural de Valdivia ha sido escenario constante del accionar de los grupos armados. Tan solo días atrás, tropas militares localizaron un artefacto explosivo improvisado instalado a orillas de la troncal a la costa Caribe, a la altura del mismo municipio. El dispositivo, que había sido abandonado en una caja de cartón junto a una bandera del ELN, fue desactivado de manera controlada por técnicos antiexplosivos.

Según las autoridades, dicho artefacto tenía como propósito atentar contra la vida e integridad de los habitantes y viajeros que transitan por esa vía estratégica para la movilidad y el comercio en el norte de Antioquia.

Con estos recientes hechos, las Fuerzas Militares reforzaron su presencia en la región para impedir nuevas acciones violentas por parte de estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial en Valdivia y municipios vecinos.