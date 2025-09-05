El Ejército frustró un ataque con explosivos del ELN en la vía a la costa Caribe en Valdivia

Valdivia- Antioquia

La Brigada 11 del Ejército informó que en las últimas horas tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles ubicaron un artefacto explosivo improvisado a orillas de la troncal a la costa Caribe a la altura del municipio de Valdivia, Norte de Antioquia.

Según la información suministrada por la brigada, el artefacto fue dejado abandonado dentro de una caja de cartón y con una bandera del ELN en la vereda Crucecitas. “Según se pudo establecer, el explosivo sería utilizado por el GAO ELN con la finalidad de perpetrar acciones terroristas sobre este importante eje vial, buscando así afectar la movilidad en el sector”, agregó la brigada militar.

Finalmente, el artefacto fue entregado a la policía de Valdivia para que realice los trámites pertinentes, con lo que se evitó un nuevo hecho violento en esa población donde este tipo de alertas o ataques son constantes.