Capturaron en Medellín a la influencer ‘Valentina Mor’, acusada de robar a turistas extranjeros

Medellín

Una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la SIJIN y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de la popular creadora de contenido “Valentina Mor”, quien es señalada de integrar una red delictiva dedicada al hurto sistemático de ciudadanos extranjeros, con un radio de acción enfocado en las zonas de entretenimiento del occidente y sur de la capital antioqueña, así como en los sectores turísticos y amurallados de Cartagena.

Este operativo se materializó mediante una diligencia de allanamiento y registro en un apartamento residencial ubicado en el barrio Laureles. Según los reportes de inteligencia judicial, el modus operandi de la capturada consistía en aprovechar su reconocimiento en plataformas digitales, carisma y apariencia para perfilar y acercarse a extranjeros en exclusivos restaurantes, bares y discotecas. Tras ganarse la confianza de las víctimas, la mujer presuntamente procedía a despojarlas de sus pertenencias de valor en un descuido o bajo modalidades de engaño.

Durante la inspección técnica al inmueble, las autoridades incautaron material probatorio clave, entre lo que se destacan unas gafas de sol de alta gama que habían sido reportadas como hurtadas por uno de los denunciantes en los expedientes de la investigación. Este elemento vincula directamente a la creadora de contenido con los robos denunciados y será pieza fundamental en el proceso judicial.

La señalada ya había estado en el ojo del huracán a principios de este mes. El pasado 1 de mayo de 2026, la mujer se convirtió en tendencia viral en las redes sociales luego de que personal de vigilancia privada de un establecimiento la sorprendiera en flagrancia portando de manera sospechosa pasaportes y documentos de identidad de un ciudadano extranjero, además de una alta suma de dinero en efectivo que no pudo justificar. Además, ya contaba con antecedentes relacionados con el hurto, al ser captada por las cámaras de seguridad de un restaurante en Cartagena presuntamente sustrayendo objetos de valor; a pesar de esto, fue dejada en libertad posteriormente.

Tras este operativo en Laureles, la influencer fue puesta a disposición de un juez de control de garantías para las audiencias concentradas, donde la Fiscalía le imputará cargos por el delito de hurto calificado y agravado. Las autoridades del distrito hicieron un llamado a otros ciudadanos extranjeros que consideren haber sido víctimas de esta mujer para que interpongan la denuncia formal, mientras se avanza en la identificación de posibles cómplices que operaban bajo esta misma modalidad criminal.