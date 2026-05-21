Festival del Pensamiento 2026 llega a Santa Fe de Antioquia para debatir los retos del país

El municipio de Santa Fe de Antioquia, en el occidente del departamento, será escenario del Festival del Pensamiento 2026, un encuentro organizado por PRISA Media y Caracol Radio que reunirá durante tres días a dirigentes políticos, empresarios, académicos y analistas para debatir sobre los principales retos del país y del contexto internacional.

El evento se desarrollará por segundo año consecutivo entre el 21 y el 23 de mayo y tendrá como eje central una pregunta: cómo interpretar un mundo en transformación desde las tensiones internas de Colombia y su papel en el escenario global.

Agenda del festival del pensamiento 2026

La agenda incluirá conversaciones sobre polarización, modelos de desarrollo urbano, política energética, inteligencia artificial, educación, economía y geopolítica. Además, se analizarán fenómenos como la crisis demográfica, los cambios culturales y las nuevas dinámicas productivas en regiones del país.

Entre los principales foros se encuentra el panel “¿Cuál es la apuesta energética que necesita Colombia?”, en el que participarán Camilo Marulanda, presidente de Isagen, John Maya, gerente de EPM y Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen y del Consejo Gremial, moderados por Gustavo Gómez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media.

También se realizará el conversatorio “Bogotá y Medellín: dos modelos de ciudad que están redefiniendo el país”, con la participación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, panel que será moderado por Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos.

La programación también incluirá paneles sobre la crisis demográfica en Colombia, el impacto económico y social de la inteligencia artificial, el futuro de Venezuela y las oportunidades de desarrollo en Urabá como nuevo eje económico del país, destacando el rol del departamento de Antioqua en motor de transformación.