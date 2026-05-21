25 toneladas de proteína fueron entregadas a familias de diez veredas en Armenia Mantequilla

Medellín, Antioquia

Con la entrega de 25 toneladas de proteína de cerdo, el municipio de Armenia Mantequilla, al occidente del departamento, ha implementado un programa para combatir la inseguridad alimentaria mediante una alianza estratégica entre la Alcaldía de Armenia y la empresa privada Porcicarnes, que acompaña la iniciativa con la entrega de kits de carne en el territorio.

Esta estrategia tiene como propósito fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares, especialmente de aquellas familias que presentan dificultades económicas y tienen limitado el acceso a proteína en su alimentación diaria, contribuyendo así al enriquecimiento de la canasta familiar de los ciudadanos.

Durante el primer semestre del año se han realizado alrededor de cinco entregas, beneficiando a las 10 veredas del municipio, tanto dentro como fuera del casco urbano.

¿Con qué cuenta cada entrega?

Cada kit familiar contiene seis kilos de carne de cerdo, transportados bajo los debidos protocolos de cadena de frío y condiciones de asepsia, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad alimentaria.

“Cuando existe voluntad, gestión y trabajo articulado, sí es posible transformar vidas. Somos un municipio de sexta categoría, pero con los mismos retos y necesidades de una ciudad; por lo tanto, el mérito es aún mayor para estas familias que esperan y necesitan la ayuda”, señaló la alcaldesa Martha Parra Gil.

El programa ha realizado entregas en el territorio durante los años 2024 y 2025, en articulación con el sector privado, en beneficio de la gestión pública local.