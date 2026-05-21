Medellín refuerza operativos para liberar el espacio público de basuras y cambuches

Medellín

A través de la Subsecretaría de Espacio Público, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la alcaldía de Medellín reportó el desmonte de 3.141 estructuras improvisadas tipo cambuche en lo que va del año 2026. Estas intervenciones, enmarcadas en una estrategia integral de ordenamiento urbano, seguridad y salubridad, han permitido además la recolección, retiro y compactación de toneladas de residuos y desechos que afectaban la higiene de diversos entornos urbanos.

El centro de la capital antioqueña sigue siendo el epicentro de esta problemática social y de infraestructura. Los operativos se han concentrado en puntos críticos tradicionales como la avenida De Greiff, la avenida Oriental y el sector del “Bronx” de Medellín. Las autoridades explicaron que estos operativos no son puramente policiales, sino que se coordinan de manera interinstitucional para ofrecer atención social integral a los habitantes de calle, población migrante y adultos mayores vulnerables que pernoctan en estas condiciones.

Comunas como Guayabal, Aranjuez, Belén, Laureles/Estadio y Castilla figuran entre los sectores con mayor número de procedimientos en 2026, acumulando de forma conjunta la compactación de toneladas de desechos recolectados. Según el balance oficial de la Alcaldía, estas acciones buscan frenar el deterioro de los barrios y evitar que se consoliden focos de inseguridad vinculados al control territorial del espacio público.

Los registros históricos del distrito revelan que durante el año 2025 se desmontaron cerca de 11.825 cambuches, mientras que en 2024 la cifra llegó a 5.148 estructuras, sumando entre ambos periodos más de 1.771.811 toneladas de basura retiradas de las calles. La Administración Distrital reiteró que la presencia de los agentes de espacio público y seguridad será permanente, con el firme objetivo no solo de limpiar las vías, sino de incentivar la apropiación y el disfrute seguro de los entornos por parte de la ciudadanía.