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21 may 2026 Actualizado 15:36

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Condenan a estadounidense por presionar a una menor de Medellín para producir material sexual

Ramón Arellano Sandoval fue condenado en Estados Unidos por intento de explotación sexual e intento de producción de material de abuso sexual infantil.

Ramón Arellano Sandoval, declarado culpable por un jurado de la corte de EEUU por intento de trata sexual de una menor en Medellín. Foto: Cortesía.

Ramón Arellano Sandoval, declarado culpable por un jurado de la corte de EEUU por intento de trata sexual de una menor en Medellín. Foto: Cortesía.

Ramón Arellano Sandoval, declarado culpable por un jurado de la corte de EEUU por intento de trata sexual de una menor en Medellín. Foto: Cortesía.

Laura Sampedro

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A 30 años de prisión federal en Estados Unidos fue condenado Ramón Arellano Sandoval, un hombre de 65 años, que intentó explotar sexualmente a una menor de 14 años en Medellín.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, el estadounidense sostuvo intercambios de mensajes de texto y video con la adolescente, con quien a pesar de concocer su edad, presionó de manera reiterada para obtener contenido sexual explícito a cambio de pagos electrónicos.

Las autoridades señalaron que el extranjero además, viajó a Colombia con la intención de concretar encuentros sexuales con la menor, por lo que obtuvo una condena por los delitos de intento de explotación sexual e intento de producción de material de abuso sexual infantil.

Otros detalles de la investigación

Arellano Sandoval sería una figura conocida entre la comunidad hispana de Nashville en Tennessee, al ser propietario durante décadas de uno de los clubes nocturnos latinos más tradicionales de la ciudad, además de haberse desempeñado como promotor de peleas de boxeo.

Más información

En marzo un jurado federal en Florida, Estados Unidos, lo declaró culpable de intento de trata sexual de una menor, una pena que conlleva hasta cadena perpetua en prisión federale intento de producción de material de explotación sexual infantil, delito que puede sumar hasta 30 años adicionales de cárcel.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que esta decisión judicial representa la décima sentencia obtenida en el marco de la ofensiva internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

“Cero impunidad. Quien venga a Medellín a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena incluso fuera del país”, indicó el mandatario local.

La investigación fue adelantada de manera conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), la Fiscalía General de la Nación, HSI Colombia, HSI Miami, Migración Colombia y la Fiscalía de Florida.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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