Una civil fue asesinada en medio de combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Ituango / Alcaldía de Ituango

Ituango, Antioquia

Caracol Radio conoció que a esta hora se reportan fuertes combates en zona rural del municipio de Ituango, específicamente en la vereda El Ceibo, también conocido como Buenavista, en el corregimiento de Santa Rita, norte de Antioquia. Allí, tropas de la séptima división del ejército del escuadrón Fudra se enfrentaron con un grupo del Clan del Golfo.

Caracol Radio a conocido que en este caserío dentro de una vivienda, fue asesinada una civil, se trata de la se trata de la señora Nohelia Monsalve Tobón de 65 años y quien es la madre del presidente de la Junta de Acción Comunal y de una auxiliar del hospital local de Ituango.

Según ha conocido Caracol Radio, los ilegales habrían atacado a la tropa desde cercanías de la vivienda de la civil fallecida, las fuerzas estales reaccionaron y ahí murió la señora Monsalve. Caracol Radio también ha podido confirmar que hay dos ilegales muertos. En este momento continúa el operativo en esa zona del norte del departamento de Antioquia.

En el sitio la comunidad se congregó en cercanías de la vivienda de la señora Noelia pidiendo explicaciones al ejercito

En desarrollo