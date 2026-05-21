Frenaron las fotomultas: Alcaldía de Bello canceló instalación de cámaras por múltiples quejas

Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello anunció el 20 de mayo que no implementará los nuevos puntos de cámaras de fotodetección en el municipio, luego de las múltiples críticas y quejas expresadas por ciudadanos del Valle de Aburrá.

La administración municipal informó que tras realizar análisis internos y escuchar a la comunidad, se determinó frenar la instalación de nuevos sistemas de fotomultas en el territorio, apenas ocho días después del anuncio del proyecto que en un principio se había planteado como una medida para contrarrestar las altas cifras siniestralidad.

“Después de realizar análisis internos, también de escuchar a la ciudadanía, hemos determinado que estas cámaras de fotodetección no se instalarán. Hay una que ya está instalada, pero también en reunión con el secretario de movilidad, determinaremos la viabilidad para su desmonte”, señaló la alcaldesa de Bello, Lorena Gónzalez.

Las nuevas cámaras estaban proyectados para operar en tres puntos estratégicos del municipio del Valle de Aburrá: la Avenida Regional Oriental, conocida como La Seca; la Autopista Medellín – Bogotá; y la vía Medellín – San Pedro de los Milagros, en jurisdicción del corregimiento San Félix.

Otras consideraciones de movilidad en Bello

En paralelo a la polémica por las cámaras de fotomultas en el municipio de Bello, la alcaldía también se pronunció sobre el límite de velocidad en la Avenida Regional, que actualmente está en 50km/h, tema que ha generado gran controversia en la ciudadanía.

La alcaldesa Lorena González indicó que en coordinación con la secretaría de movilidad se tiene en consideración. Según explicó, esta medida no fue adoptada directamente por la alcaldía, sino por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad ante la cual ya se elevó una solicitud de revisión.