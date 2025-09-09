COHAN niega irregularidades tras hallazgos de la Contraloría por $3.041 millones en medicamentos

Antioquia

Tras los hallazgos de la Contraloría General de la Nación sobre presuntas irregularidades por $3.041 millones en la adquisición de medicamentos, la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN) aseguró que ha cumplido estrictamente con la normatividad farmacéutica y negó un posible detrimento patrimonial.

Frente al señalamiento de pagos indebidos por medicamentos clasificados como muestras médicas, la cooperativa explicó que no hubo comercialización de estos productos, sino un error administrativo en la identificación del Código Único de Medicamento (CUM) durante el proceso de recepción. Según COHAN, el asunto fue aclarado con evidencias que demuestran la correcta adquisición de los fármacos.

En cuanto al presunto sobrecosto en medicamentos con precio regulado, la entidad señaló que la Contraloría calculó el valor por miligramo y no por la presentación total del medicamento, como lo establecen las circulares 13 de 2022 y 19 de 2024 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.

COHAN reiteró que, como organización sin ánimo de lucro con más de 42 años de operación, su gestión se ha apegado a la normatividad sanitaria y al cuidado de los recursos del sistema de salud.

“COHAN reitera que en su modelo de gestión de medicamentos ha dado estricto cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente en pro del cuidado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en ningún momento ha incurrido en detrimento patrimonial alguno”.

Hallazgos de la Contraloría General de la Nación

Durante una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General de la Nación halló dos casos de irregularidades en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), que evidenciarían una presunta incidencia fiscal y disciplinaria en la adquisición de medicamentos de los centros asistenciales.

Por estas situaciones, los hallazgos fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidades que continuarán con las investigaciones del caso.