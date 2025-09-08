Sentido mensaje de Néstor Lorenzo a los jugadores de Selección Colombia, tras clasificar al Mundial. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

La Selección Colombia ya se clasificó al Mundial del 2026 y ahora está enfocada en ganarse un lugar entre las mejores selecciones del mundo para ser cabeza de serie. El primer paso en este camino se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre en Maturín, donde la Selección enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias sudamericanas.

En la previa de este duelo, Jhon Janer Lucumí y Santiago Arias hablaron ante los medios de comunicación sobre la celebración por conseguir el tan anhelado tiquete al campeonato del mundo y dieron detalles sobre los próximos objetivos de la Selección.

Lucumí y el sentido mensaje de Néstor Lorenzo a los jugadores de Selección Colombia

Jhon Janer Lucumí, ya habitual titular en el equipo colombiano, reveló las palabras que el entrenador Néstor Lorenzo le dio al grupo de futbolistas, luego de ganar en Barranquilla y clasificarse al Mundial. Asimismo, reveló que el objetivo en Venezuela es ganar y llegar así de la mejor manera al certamen del próximo año.

“El mensaje fue de felicidad. Nos felicitó por la entrega y el compromiso de haber logrado el objetivo. Lo hicimos todos juntos, pero sabiendo de que el martes tenemos otro compromiso en el que debemos hacer las cosas bien. Dijo que debemos ir partido a partido dando una impresión de crecimiento porque el equipo quiere seguir mejorando para llegar en buena forma al Mundial”, contó a los medios de la Federación.

Y complementó al respecto: “Cuando compites, quieres llegar lo más alto posible y esa es la mentalidad que tenemos nosotros. El objetivo se logró y ahora debemos consolidar el trabajo estando entre los tres primeros si podemos. Así, cuando llegue el sorteo del Mundial, estaremos en una posición mejor y con ello poder tener algún beneficio que nos pueda favorecer”.

Arias sueña con su tercer Mundial, pero aclaró que nadie tiene el puesto asegurado

Santiago Arias, que fue titular ante Bolivia por la sanción de Daniel Muñoz, se mostró sumamente emocionado por la posibilidad de disputar su tercer Mundial, algo que solo han logrado Mondragón, Freddy Rincón y el ‘Pibe’ Valderrama. Ahora bien, aclaró que nadie tiene el cupo asegurado en la Selección y por eso debe seguir destacando para ser tenido en cuenta de cara a las próximas convocatorias.

“Son tres ya y los tres han sido diferentes, con emociones únicas. Cada vez que he ido a un Mundial, ha sido como la primera vez y esta no ha sido la excepción... Es un orgullo inmenso volver a llevar a la Selección a un Mundial” sentenció.

Y reiteró: “Nadie se ha ganado el puesto. Todos tenemos que luchar, pelear por un puesto tanto en nuestros clubes como en la Selección. Lo he tenido claro y eso también se lo hacemos saber a los más jóvenes. Hay que trabajar por un bien común que es la Selección, que es un país”.

