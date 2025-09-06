Mundial 2026: estas son las selecciones clasificadas, tras el reciente cupo ganado por Marruecos / Getty Images

Siguen conociéndose más clasificados al Mundial del 2026. La última selección en hacerlo fue la de Marruecos, que goleó 5-0 a Níger y a falta de dos jornadas para terminar las Eliminatorias africanas consiguió su tiquete a la Copa.

Marruecos es el primer seleccionado africano en clasificarse a la #CopaMundialFIFA. 🇲🇦👏#Somos26 pic.twitter.com/UEcp6eAp7m — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 5, 2025

El elenco marroquí tuvo en su equipo inicial al jugador del Betis Sofyan Amrabat, al defensa del PSG Achraf Hakimi, además de Brahim Díaz del Real Madrid. Claro está que sobresalió el atacante del PSV Eindhoven Ismail Saibari, que hizo dos goles, junto a Ayoub El Kaabi, Igmane Hamza y Azzedine Ounahi, quienes firmaron los cinco tantos en esta sexta jornada.

El triunfo obtenido sitúa a Marruecos como líder del Grupo E con 18 puntos, ocho más que la segunda Tanzania, cuando faltan dos jornadas para cerrar el quinteto. Con lo anterior, el combinado dirigido por Walid Regragui, que fue cuarto en Qatar 2022, jugará en Canadá, Estados Unidos y México, su séptima fase final tras los Mundiales de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

Marruecos fue la gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022. (Photo by Julian Finney/Getty Images) / Julian Finney Ampliar

Es preciso recordar que en la zona africana, solo el primero de cada uno de los nueve grupos obtiene el pase directamente para el Mundial. La otra plaza, la décima para África, será para uno de los segundos clasificados.

Selecciones clasificadas al Mundial del 2026

Marruecos es el primer país africano en sellar su pasaporte mundialista y el número 17 en total. Los ya clasificados son:

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Nueva Zelanda

Marruecos

