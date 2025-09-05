Bogotá y Medellín podrían ser sedes de la Selección Colombia: Contundente mensaje de Ramón Jesurún

La sede de la Selección Colombia para las Eliminatorias suele ser un debate de los aficionados e incluso de los actores principales. Barranquilla ha sido sede desde las clasificatorias a Italia 1990, aunque también ha rotado en menores veces por otras ciudades como Bogotá.

Lo cierto es que la capital del Atlántico se ha convertido en un fortín para la Tricolor, pues con el triunfo ante Bolivia, ha albergado en seis oportunidades, de siete, clasificaciones a los mundiales.

Le puede interesar: Tabla posiciones Eliminatorias Conmebol Mundial 2026: Así quedó Colombia tras victoria ante Bolivia

En diálogo con 6AM de Caracol, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió a lo que fue la clasificación de la Tricolor al Mundial 2026. Por su parte, hablando del futuro de la selección en Eliminatorias para próximos campeonatos, le abrió la posibilidad a que otras ciudades alberguen al equipo de todos.

Lea también: Precios de boletas para ir al Mundial 2026: costo en pesos colombianos y fecha de venta exclusiva

En primera medida, se refirió a Barranquilla y la importancia del aliento en el juego frente a Bolivia. "Barranquilla cumplió. Ayer fue maravilloso el público, era la Barranquilla que a veces se había perdido, volvió a ser la Barranquilla que calentó a nuestros muchachos todo el partido. Barranquilla cumplió nuevamente, es la sexta vez que se clasifica con Barranquilla como sede", dijo inicialmente.

Posteriormente, aseguró que las demás ciudades tienen el derecho de recibir a las selecciones, aunque abordó un problema: la poca capacidad con la que se están quedando los estadios del país.

Néstor Lorenzo va por “el mejor Mundial en la historia” de Colombia: esto dijo tras vencer a Bolivia

“Las sedes de la selección son todas. El país merece tener a nuestras selecciones en todas las ciudades, pero tenemos un problema y es que tenemos que refaccionar nuestros estadios, agrandar nuestros estadios; después de que Colombia era la segunda o tercera en Sudamérica con estadios importantes y vale la pena que ese tema se abra con nuestros alcaldes porque son estadios propiedad del estado, de los municipios o departamento”, comentó.

Por su parte, aseguró que se ha reunido con los alcaldes de Barranquilla y Medellín, así como está al tanto de la construcción del nuevo estadio en Bogotá. Entre más capacidad y modernidad, la opción para otras ciudades de albergar a la Tricolor, aumentan.

Sorteo del Mundial FIFA 2026 ya tiene fecha oficial: Día y hora para definir grupos, según CONMEBOL

“Ya hemos venido conversando el alcalde de Barranquilla, que está hablando de refaccionar el Metropolitano. Sabemos lo que está pasando en El Campín de Bogotá, hablé con el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín y me dice que el año entrante va a refaccionar los estadios. Dentro de poco no va a haber capacidad, de tanto público y demanda, ni siquiera para el fútbol, para todos los espectáculos”, concluyó al respecto.

Para las Eliminatorias al Mundial 2030, Bogotá ya contará con su nuevo estadio, el cual esperan terminar a finales de 2027 y tendrá una capacidad para 50.000 personas, lo que abre la posibilidad de albergar partidos de la selección. Por su parte, el alcalde de Medellín anunció recientemente una reestructuración del Atanasio Girardot, y se espera que en septiembre se conozca el modelo.