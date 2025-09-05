James Rodríguez superó a Falcao en Eliminatorias ¿A cuántos goles quedó de igualarlo históricamente?

James Rodríguez / David Nieto /E urasia Sport Images / Getty Images / Eurasia Sport Images

James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, marcó el primer gol en la victoria del equipo 3-0 sobre Bolivia y sigue agrandando su legado. En el partido de este jueves 4 de septiembre, el jugador del León de México fue una de las figuras determinantes en la clasificación del combinado nacional al Mundial del 2026.

El gol que James convirtió sobre el minuto 31′ de juego, con un sorpresivo remate con la pierna derecha que venció al arquero Carlos Lampe, fue el que puso a Colombia en la gran cita orbital y abrió el partido, para que los otros dos tantos llegarán y sentenciarán la victoria.

Este es seguramente uno de los goles más importantes del cucuteño con la camiseta del equipo nacional, siendo el tercero por las presentes Eliminatorias. Con este tanto ante Bolivia, James rompió el récord de Radamel Falcao García como el máximo anotador colombiano por las Eliminatorias Sudamericanas y se impuso con 14 goles (en 55 partidos), sobre los 13 que tiene el histórico delantero samario (en 41 partidos disputados).

Estos son 14 los goles de James por Eliminatorias:

1. Perú 0-1 Colombia - Eliminatorias al Mundial 2014 - 3 de junio de 2012

2. Chile 1-3 Colombia -Eliminatorias al Mundial 2014 - 11 de septiembre de 2012

3. Colombia 1-0 Ecuador - Eliminatorias al Mundial 2014 - 6 de septiembre de 2013

​4. Chile 1-1 Colombia - Eliminatorias al Mundial 2018 - 12 de noviembre de 2015

5. Bolivia 2-3 Colombia - Eliminatorias al Mundial 2018 - 24 de marzo de 2016

6. Colombia 2-0 Venezuela - Eliminatorias al Mundial 2018 - 1 de septiembre de 2016

7. Colombia 1-0 Bolivia - Eliminatorias al Mundial 2018 - 23 de marzo de 2017

8. Ecuador 0-2 Colombia - Eliminatorias al Mundial 2018 - 28 de marzo de 2017

9. Perú 1-1 Colombia - Eliminatorias al Mundial 2018 - 10 de octubre de 2017

10. Ecuador 6-1 Colombia - Eliminatorias al Mundial 2022 - 17 de noviembre de 2020

11. Venezuela 0-1 Colombia - Eliminatorias al Mundial 2022 - 29 de marzo de 2022

12. Colombia 2-2 Uruguay - Eliminatorias al Mundial 2026 - 12 de octubre de 2023

13. Colombia 2-1 Argentina - Eliminatorias al Mundial 2026 - 10 de septiembre de 2024

14. Colombia 3-0 Bolivia - Eliminatorias al Mundial 2026 - 4 de septiembre de 2025

¿Cómo quedó la tabla de máximos goleadores colombianos?

Adicionalmente, con esta anotación ante Bolivia, el 10 de la Selección llegó a los 30 tantos convertidos con la tricolor colombiana, afianzándose en la segunda posición de la tabla de máximos goleadores nacionales, solo superado por el Tigre con 36 goles, quien sigue estando en la primera posición.

Por su parte, James sigue aumentando la cuenta como el jugador con más goles en partidos oficiales con 23, superando por 7 a Falcao y Luis Díaz (16).

Así queda la tabla:

Puesto Jugador N° de goles 1° Falcao García 36 goles 2° James Rodríguez 30 goles 3° Arnoldo Iguarán 25 goles 4° Faustino Asprilla 20 goles 5° Luis Díaz 19 goles 6° Freddy Rincón 17 goles 7° Carlos Bacca 16 goles 8° Teófilo Gutiérrez 15 goles 9° Víctor Hugo Aristizábal 15 goles 10° Adolfo Valencia 14 goles

