Once Caldas se pone al día en el calendario: fecha y hora del partido ante Bucaramanga por Liga

La Dimayor dio a conoce las fechas correspondientes a los partidos que se encontraban aplazados por cuenta de los torneos internacionales. Entre los juegos que se anunciaron está el de la jornada 3 entre Bucaramanga y Once Caldas, el cual se dará el martes 9 de septiembre a partir de las 8:30 p.m en el estadio Américo Montanini.

¿Cómo llega a este partido el equipo Leopardo?

En cuanto al Atlético Bucaramanga, el juego fue aplazado por sus compromisos en la Copa Sudamericana, cuando se encontraba disputando la fase de los Playoffs, en la que fue eliminado por Atlético Mineiro desde los tiros penales.

Respecto a la Liga Colombiana, el equipo de Leonel Álvarez llega tras haberle ganado 3-1 a Alianza FC en la fecha de clásicos, se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones, siendo séptimo con 16 unidades y ha ganado sus últimos cuatro juegos, siendo un rival difícil de vencer en su casa.

El cuadro bumangués presenta una baja sensible de cara a este compromiso, el defensor Carlos Romaña fue diagnosticado con un desgarro grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Su tiempo de recuperación aún no fue anunciado, se indicó en un reporte médico que el tiempo será determinado por su evolución clínica.

¿Cómo llega el equipo de Manizales a este partido?

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera viene en alza. No pierde desde hace un mes. Adicionalmente, tuvo una excelente participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana dejando en el camino al Huracán argentino.

En la jornada anterior, le ganó 1-0 a Deportivo Pereira con gol de Jefrey Zapata, que salió expulsado del compromiso. Sin embargo, Once Caldes debe seguir sumando de a tres si quiere entrar al Grupo de los Ocho, está en la casilla decimoséptima con solo nueve unidades.

El Once no contará con el goleador de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, por su llamado a la Selección Colombia, recordando que jugó 10 minutos en el juego ante Bolivia.

