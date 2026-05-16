Atlético Nacional tiene dura baja para el resto de la temporada en Liga Colombiana / Colprensa

Pésimas noticias para Atlético Nacional en la previa del duelo de semifinales por Liga Colombiana frente al Deportes Tolima. Uno de sus referentes se perderá el resto de la temporada por cuenta de una lesión muscular.

Es preciso recordar que el cuadro antioqueño visita este sábado 16 de mayo al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué y el próximo sábado 23 define la serie como local en el Atanasio Girardot.

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Nacional tiene dura baja para el resto de la temporada en Liga

Atlético Nacional divulgó a través de redes sociales su último parte médico y allí informa que Milton Casco presenta un “desgarro del recto anterior” en su muslo derecho, razón por la que no entró en consideración para el partido ante Deportes Tolima.

El problema es que este tipo de lesiones musculares exigen un tiempo prolongado para recuperarse al 100% y por tal motivo el lateral argentino se perderá lo que resta de la temporada en Colombia. Dura baja en el once del entrenador Diego Arias.

Con la ausencia del defensor extranjero, el cuerpo técnico tiene como alternativas a Samuel Velásquez (lateral) o César Haydar (central que puede hacer la banda).

Casco firmó con Atlético Nacional para la temporada 2026 y alcanzó a disputar 18 encuentros (17 por Liga y 1 por Copa Sudamericana), lapso en el que marcó dos goles y repartió dos asistencias.

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