“Se puede perder, pero no de esa manera tan humillante”: Tulio Gómez tras la eliminación de América

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló en exclusiva con El VBAR sobre la actualidad del club y las decisiones que se podrían tomar a futuro, luego de la dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Liga Colombia a manos de Independiente Santa Fe.

Aunque el equipo escarlata tuvo un muy buen rendimiento durante la fase del todos contra todos (finalizó cuarto con 33 puntos), en la llave ante los cardenales apenas logró empatar 1-1 en el Pascual Guerrero y posteriormente fue apabullado en El Campín por un escandaloso 4-0 (global 5-1).

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“Se puede perder, pero no de esa manera tan humillante”

Precisamente sobre aquel partido, Tulio fue certero sin titubeos: “Se puede perder, pero no de esa manera tan humillante. Muy doloroso. Si perdemos 1-0, 2-1 o peleando, pero es que nos pasaron por encima”.

Asimismo, calificó de “fracaso” el hecho de no haber podido disputar el título hasta las últimas instancias, algo que desafortunadamente se ha vuelto costumbre. “Hace rato venimos así, entonces tenemos que trabajar para legar a finales. Necesitamos cuanto antes un título”, complementó.

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Finalmente, dio detalles sobre la nómina actual. Reconoció que no se ha tomado una decisión definitiva respecto a la continuidad o no de David González, dado que se esperará lo que finalmente ocurra en la Copa Sudamericana.

“Terminados los dos partidos de Sudamericana, nos reuniremos y miraremos qué cambios habrá que hacer... Si el que no queda campeón hay que sacarlo, entonces cada semestre saldrían 19 técnicos”, puntualizó.

Por otro lado, en cuanto al palnte, reveló que desde la directiva “la idea es comprar a Yeison Guzmán”, mientras que a Mateo Castillo “todo el mundo lo quiere”. Adicionalmente, contó que “hay ofertas de dos o tres jugadores para irse al exterior”.

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Más declaracione de Tulio Gómez

Completamente decidido en vender al América: “Ya cumplimos nuestro ciclo y estamos en ese proceso (de venta). En algún momento llegarán a algún acuerdo, pero ya nuestro ciclo se cumplió. Hay mucha gente interesada en el equipo, pero buscamos un fondo que llegue para volver al equipo más grande, que tenga una Copa Libertadores. La hinchada de América exige y merece títulos, no tener una fábrica de jugadores... Se puede vender en dos meses o dos años, pero ya estamos en eso”.

Balance de su gestió al frente del América: “Hemos tenido éxitos y fracasos. Al principio nos fue muy bien, pero en los últimos tres años hemos fracasado y no se han cunplido los objetivos en lo deportivo. A nivel administratico, fortalecimos la cantera y hemos mejorado mucho, pero la prensa y los hinchas nos miden por los resultados. Quedar campeón, así tenga los camerinos vueltos nada. La gente quiere títulos”

Futuro con el América de Cali: “Como persona natural tengo acciones como minorista y mi abono. Pueda que tenga algo o no vuelva... El América vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por él”.

El Pascual es la casa del América: “Hay fondos que quieren hacer el estadio nuevo, pero para mí el Pascual Guerrero me parece maravilloso y muy bien ubicado”

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