Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 may 2026 Actualizado 01:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana

Repase la Tabla de posiciones de la Copa Colombia luego de la victoria de Millonarios y Cali

Se mueve la tabla de posiciones de los grupo A y B en la Copa Colombia.

Jonathan Gonzalez Gracia

Añadir Caracol Radio en Google

Continúa el desarrollo de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Colombia, la jornada que comenzó el pasado viernes 15 de mayo con el compromiso entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali.

En el derbi caleño, Deportivo Cali impuso condiciones y fue ampliamente superior durante gran parte del compromiso, quedándose con una contundente victoria 5-1 sobre Boca Juniors de Cali. Los goles del conjunto azucarero fueron obra de Felipe Aguilar al minuto 5’, Steven Rodríguez al 7’ y nuevamente en el cierre del compromiso, mientras que Juan Dinenno se reportó con doblete a los minutos 69’ y 74’.

Le puede interesar: Santa Fe Vs. Junior, semifinal ida de la Liga Colombia 2026-I: fecha, hora y cómo seguir el partido

Con este resultado, el Deportivo Cali se posiciona como líder de su grupo y además mantiene un partido menos respecto a sus rivales directos.

Por otro lado, Millonarios consiguió una agónica victoria en condición de visitante frente a Patriotas. El conjunto Embajador logró quedarse con los tres puntos en los minutos finales del compromiso gracias a las anotaciones de Jorge Cabezas Hurtado, quien marcó al 45+3’ y 88’, además del gol definitivo de Rodrigo Contreras al minuto 90+4’.

Le puede interesar: ¡En los pies de Néstor Lorenzo! Escoja los 26 convocados de Selección Colombia para el Mundial 2026

Posiciones de la Copa Colombia grupo A y B

Grupo A

POSEQUIPOJ+/-PTS
1Cali2+66
2Boca Juniors Cali3-14
3Bucaramanga2+33
4Boca Juniors Cali101
5Real Santander1-80

Grupo B

POSEQUIPOJ+/-PTS
1Millonarios 2+26
2Llaneros FC2+23
3Patriotas2-12
4Boyacá Chicó101
5Atlético FC2-31

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir