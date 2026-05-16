Repase la Tabla de posiciones de la Copa Colombia luego de la victoria de Millonarios y Cali

Continúa el desarrollo de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Colombia, la jornada que comenzó el pasado viernes 15 de mayo con el compromiso entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali.

En el derbi caleño, Deportivo Cali impuso condiciones y fue ampliamente superior durante gran parte del compromiso, quedándose con una contundente victoria 5-1 sobre Boca Juniors de Cali. Los goles del conjunto azucarero fueron obra de Felipe Aguilar al minuto 5’, Steven Rodríguez al 7’ y nuevamente en el cierre del compromiso, mientras que Juan Dinenno se reportó con doblete a los minutos 69’ y 74’.

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Con este resultado, el Deportivo Cali se posiciona como líder de su grupo y además mantiene un partido menos respecto a sus rivales directos.

Por otro lado, Millonarios consiguió una agónica victoria en condición de visitante frente a Patriotas. El conjunto Embajador logró quedarse con los tres puntos en los minutos finales del compromiso gracias a las anotaciones de Jorge Cabezas Hurtado, quien marcó al 45+3’ y 88’, además del gol definitivo de Rodrigo Contreras al minuto 90+4’.

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Posiciones de la Copa Colombia grupo A y B

Grupo A

POS EQUIPO J +/- PTS 1 Cali 2 +6 6 2 Boca Juniors Cali 3 -1 4 3 Bucaramanga 2 +3 3 4 Boca Juniors Cali 1 0 1 5 Real Santander 1 -8 0

Grupo B