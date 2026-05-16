Repase la Tabla de posiciones de la Copa Colombia luego de la victoria de Millonarios y Cali
Se mueve la tabla de posiciones de los grupo A y B en la Copa Colombia.
Continúa el desarrollo de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Colombia, la jornada que comenzó el pasado viernes 15 de mayo con el compromiso entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali.
En el derbi caleño, Deportivo Cali impuso condiciones y fue ampliamente superior durante gran parte del compromiso, quedándose con una contundente victoria 5-1 sobre Boca Juniors de Cali. Los goles del conjunto azucarero fueron obra de Felipe Aguilar al minuto 5’, Steven Rodríguez al 7’ y nuevamente en el cierre del compromiso, mientras que Juan Dinenno se reportó con doblete a los minutos 69’ y 74’.
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Con este resultado, el Deportivo Cali se posiciona como líder de su grupo y además mantiene un partido menos respecto a sus rivales directos.
Por otro lado, Millonarios consiguió una agónica victoria en condición de visitante frente a Patriotas. El conjunto Embajador logró quedarse con los tres puntos en los minutos finales del compromiso gracias a las anotaciones de Jorge Cabezas Hurtado, quien marcó al 45+3’ y 88’, además del gol definitivo de Rodrigo Contreras al minuto 90+4’.
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Posiciones de la Copa Colombia grupo A y B
Grupo A
|POS
|EQUIPO
|J
|+/-
|PTS
|1
|Cali
|2
|+6
|6
|2
|Boca Juniors Cali
|3
|-1
|4
|3
|Bucaramanga
|2
|+3
|3
|4
|Boca Juniors Cali
|1
|0
|1
|5
|Real Santander
|1
|-8
|0
Grupo B
|POS
|EQUIPO
|J
|+/-
|PTS
|1
|Millonarios
|2
|+2
|6
|2
|Llaneros FC
|2
|+2
|3
|3
|Patriotas
|2
|-1
|2
|4
|Boyacá Chicó
|1
|0
|1
|5
|Atlético FC
|2
|-3
|1