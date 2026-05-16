🔴EN VIVO Tolima vs Nacional: por la ida de las semifinales de la Liga Colombiana

El Vinotinto y Oro recibe al Verdolaga en el inicio de una semifinal que promete intensidad y buen fútbol en Ibagué.

Deportes Tolima llega motivado a esta semifinal luego de dejar en el camino a Deportivo Pasto con un sólido 3-0 en el marcador global. Aunque el equipo no cerró la fase regular de la mejor manera, volvió a demostrar jerarquía en las series definitivas y ahora buscará dar el primer golpe como local, escenario donde atraviesa una racha positiva de 12 partidos sin perder entre todas las competiciones.

El conjunto dirigido por el Vinotinto y Oro también quiere revancha reciente ante Atlético Nacional, equipo que le arrebató el título en el segundo semestre de 2024. Además, Tolima sabe que necesita aprovechar la localía para llegar con ventaja al compromiso de vuelta, apoyado en el buen rendimiento que ha mostrado en Ibagué durante los últimos meses.

Por su parte, Atlético Nacional llega como uno de los grandes favoritos tras liderar la fase regular y aplastar a Inter Bogotá con un contundente 9-2 en el global de cuartos de final. El Verdolaga tiene el ataque más efectivo del campeonato con 35 goles anotados, aunque sus cinco derrotas en el torneo se dieron fuera de casa, un detalle que podría llevarlo a plantear un partido más cauteloso en esta primera semifinal.

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