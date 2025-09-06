Dudamel criticó a los jugadores del Pereira, tras caer con Once Caldas: “Nos falta creérnosla más”

¡Once Caldas avanza con paso firme de la mano de Hernán Darío Herrera! El cuadro de Manizales se impuso 1-0 sobre el Deportivo Pereira en el Estadio Palogrande. La única anotación en el clásico del eje cafetero llegó por cuenta de Jefry Zapata, quien también salió expulsado.

Con este resultado, el elenco albo sumó su segunda victoria consecutiva en Liga Colombia, tercera contando la Copa Colombia, y de a poco endereza el rumbo pensando en los cuadrangulares. Entretanto, el cuadro matecaña acumula tres duelos sin ganar y con la derrota salió del grupo de los ocho.

Dudamel criticó a los jugadores del Pereira

Finalizado el clásico, Rafael Dudamel se mostró sumamente decepcionado por el rendimiento de los jugadores del Deportivo Pereira. Ante los medios de comunicación, el entrenador venezolano sentenció que

“El balance claramente es negativo. Hemos dejado pasar una buena oportunidad para alcanzar nuestro primer triunfo en condición de visitante ante un gran rival, pero en inferioridad numérica, como en ocasiones anteriores, hemos equivocado el camino para encontrar la claridad y superioridad para generar opciones claras de gol... Pudimos y debimos hacer mucho más”, empezó diciendo.

Y complementó respecto a lo que viene para el grupo: “Esta próxima semana larga nos vendrá muy bien. La necesitamos no solo para refrescarnos, sino para retomar nuestras raíces. Hemos perdido esa buena energía, frescura mental y física que nos hacía un equipo respetable. Hoy somos un equipo predecible”.

Por otro lado, Dudamel manifestó que no se siente eliminado, teniendo en cuenta que “tenemos 27 puntos por delante” y en dicho sentido “no anhelamos estar fuera de la fiesta de los cuadrangulares en diciembre”.

Ahora bien, es consciente de que las cosas no marchan bien: “Estamos haciendo un ‘mea culpa’ y así no nos va a alcanzar (para clasificar). Al final del partido, me crucé con el profe Hernán Darío para felicitarlo merecidamente y me dijo: ‘Qué equipo bravo el que tienen’, pero me parece que nos hace falta creérnosla más o recobrar esa memoria de equipo de carácter y de buena calidad. Hay que retomar rápido, porque lo que estamos haciendo es insuficiente para ganar partidos. Hay que volver a meter el pie en el acelerador para retomar la senda del triunfo”.

