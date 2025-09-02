Fuerte indirecta de Arriero Herrera a jugador, por convocatoria de Dayro Moreno: “Saque la envidia”

Hernán Darío Herrera fue uno de los que inició la campaña de la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia cuando el delantero estaba cerca de romper el récord de máximo goleador en la historia del país. Al tolimense se le dio la oportunidad y el técnico, Néstor Lorenzo, decidió citarlo para la doble fecha ante Bolivia y Venezuela, en la cual la Tricolor buscará clasificar al Mundial 2026.

El llamado de Dayro ha dado de qué hablar durante los últimos días, recibiendo, en su mayoría, opiniones positivas y toda una oleada a favor del goleador, quien además venía siendo pedido por un gran sector del país.

Arriero Herrera dejó una indirecta en rueda de prensa

Luego de la victoria de Once Caldas 1-2 en El Campín ante Santa Fe, duelo en el que no estuvo Dayro, pues ya estaba concentrado con la Selección Colombia, le preguntaron al técnico antioqueño por la convocatoria de su delantero. Herrera respondió asegurando que fue merecida, pero dejó una indirecta, al parecer, para el futbolista de Nacional, Jorman Campuzano.

“Por ahí vi un jugador de Colombia que dudaba de Dayro, que no podía estar en Selección. Lo invito a que saque la rabia, la ira. Que haga 400 goles y después hablamos, o que juegue en Colombia y después hablamos, o que juegue competencia internacional y después hablamos. Dayro es goleador de Sudamericana. Dicen que Once Caldas es el más malo del torneo y tampoco es así. La copa internacional es muy importante para nosotros, defendemos a Colombia. Exijo respeto para Dayro. Antes de hablar uno, tiene que ver lo que está haciendo él, ¿por qué no está él en Selección’”, dijo el Arriero al respecto.

Por su parte, manifestó que Dayro estuvo pendiente de su equipo y felicitó a sus compañeros por el triunfo: "Dayro nos mandó un mensaje hoy y nos dijo que estaba más nervioso que nosotros para que ganáramos este partido. Estuvo pendiente de los jugadores y creo que recién mandó a llamar a todos por como se jugó. Dayro es eso, un compañero, un amigo del grupo que siempre nos ayuda mucho y esperemos le vaya bien en Selección".

📌 Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas⚪️ sobre la convocatoria de Dayro Moreno a Selección Colombia🇨🇴



🗣️”Escuché un jugador colombiano dudando de Dayro, lo invito a que saque la rabia y la envidia. Haga 400 goles y después hablamos” pic.twitter.com/hzM01p7Mgb — Daniel Bernal (@Daniel_Bernal90) September 2, 2025

¿Cuáles fueron las palabras de Jorman Campuzano?

El volante de Nacional, también de gran presente en el fútbol colombiano, no se expresó de la manera correcta cuando le preguntaron en zona mixta, después del triunfo ante Envigado en el Atanasio Girardot. "“Creo que no hay camisa, creo que el que no sabe de fútbol está feliz por Dayro”, dijo cuando le preguntaron por la convocatoria de Dayro Moreno.

👏🏻🇨🇴👀Jorman Campuzano habló sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia.



“Yo creo que no hay camisa, hasta las personas que no saben de fútbol están feliz”.



🎙️@NacionalsPasion pic.twitter.com/hUXWrn45Xj — Juan José (@JuanJos750) September 1, 2025

Sin embargo, Campuzano posteriormente publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aclaró que le faltó una palabra en lo que realmente quiso manifestar. "Me faltó una palabra para lo que quise decir. Que hasta el que no sabe de fútbol está feliz por la convocatoria de Dayro. Así como cuando se me puso la gallina de piel. Te quiero mucho cabezón, disfruta“, corrigió etiquetando a Dayro.

Sorpresiva reacción del Pibe Valderrama por la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia

Por su parte, el goleador reposteó lo publicado por Jorman Campuzano y le comentó: “Grande, parcerito”, en otra Story de Instagram.

Sin embargo, parece que nadie le comunicó a Hernán Darío Herrera que Jorman se había rectificado y que incluso Dayro le había respondido al futbolista de Nacional.