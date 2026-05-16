🔴EN VIVO Santa Fe vs. Junior: partido de ida por las semifinales de la Liga Colombiana

El Cardenal y el Tiburón se enfrentan en una semifinal pareja que se definirá entre la fortaleza local y el buen momento visitante.

Santa Fe llega a esta semifinal con confianza tras superar con autoridad a América de Cali en los cuartos de final. El equipo bogotano igualó en la ida y luego firmó una contundente victoria en El Campín, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Aunque mantiene compromisos internacionales en el horizonte, el conjunto cardenal sabe que esta serie ante Junior puede marcar su camino en el Apertura 2026.

El factor local vuelve a ser clave para Santa Fe, que ha mostrado buenos números en Bogotá durante el torneo. Con apenas dos derrotas en sus últimos diez partidos oficiales en casa, el equipo capitalino buscará aprovechar ese respaldo para tomar ventaja en la serie antes de viajar a Barranquilla, donde se definirá el finalista.

Junior, por su parte, llega con argumentos sólidos tras eliminar a Once Caldas y mantener una racha positiva en el campeonato local. El conjunto barranquillero acumula seis partidos sin perder en la Liga y ha mostrado regularidad en fases decisivas. Aunque su desempeño internacional ha sido irregular, el “Tiburón” apuesta todo a esta eliminatoria, donde intentará resistir en Bogotá y llegar con vida al partido de vuelta en casa.

Siga la transmisión del partido:

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: