🔴 Patriotas vs Millonarios EN VIVO | Siga acá el minuto a minuto del partido de Copa Colombia

Patriotas recibe a Millonarios en La Independencia de Tunja por la tercera fecha de la fase de grupos.

Patriotas Boyacá recibe a Millonarios este viernes 15 de mayo desde las 6:00 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Grupo B de la Copa Colombia 2026.

El conjunto boyacense llega a este encuentro con la necesidad de conseguir su primera victoria en el certamen, luego de registrar dos empates en sus primeras presentaciones. Patriotas igualó 0-0 frente a Boyacá Chicó en el clásico boyacense y posteriormente empató 1-1 como visitante frente a Atlético en la ciudad de Cali.

El equipo rojo de Tunja sabe que un triunfo será fundamental para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo, especialmente jugando en condición de local y ante uno de los rivales más fuertes del grupo.

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Por su parte, Millonarios vuelve a visitar Tunja, una plaza que históricamente ha sido considerada como su “segundo hogar”, debido a los buenos resultados que ha conseguido en territorio boyacense a lo largo de los años. El conjunto embajador afrontará su segunda visita del año a la capital boyacense, aunque esta vez será por Copa.

Este compromiso también tendrá un ingrediente especial, ya que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos en este torneo. En Liga, Millonarios ha visitado a Patriotas en 12 oportunidades, con un balance ampliamente favorable para el cuadro azul: nueve victorias, un empate y apenas dos derrotas.

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