Obras de la calle 13: Secretaría de Movilidad de Bogotá pide prudencia y paciencia a conductores

Bogotá D.C

Esta semana ha colapsado la movilidad en la localidad de Puente Aranda debido al los cierres y desvíos viales por las obras de la calle 13 en Bogotá.

Desde el pasado 30 de agosto, la Secretaría de Movilidad implementó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT ) ya que tres vehículos particulares van a derrumbarse para la construcción del proyecto.

Accidentes de tránsito entre vehículos particulares y retrasos en el servicio de Transmilenio han sido un dolor de cabeza para los que transitan por la zona.

“Toda la señalización está, todo lo que necesita reforzarse se está reforzando. Aquí también es la prudencia de los conductores porque tuvimos un conductor que no acató las indicaciones de nuestros agentes y eso pone en riesgo a los demás usuarios”, aseguró Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá.

La funcionaria pidió prudencia y paciencia a los conductores y usuarios de este corredor.

La Avenida Ciudad de Cali, la Avenida 68 y las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá dificultan la movilidad, ahora la calle 13 también tiene restricciones de tránsito.

“Sí se tenía que hacer. Tenemos el compromiso de tener la infraestructura al día en Bogotá. Esta obra es importante y se necesita para que podamos generar todas las conexiones”, señaló Díaz.

Desde el Distrito recomiendan a las personas planear el viaje con anticipación para evitar cualquier contratiempo.