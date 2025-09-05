Primer tren del Metro sale este viernes desde Cartagena a Bogotá: conozca recorrido y cuándo llegará

Cartagena

En la madrugada de este viernes saldrá de la Sociedad Portuaria de Cartagena hacia la capital del país el primer tren de la línea uno del Metro de Bogotá.

El Ministerio de Defensa y la Policía han dispuesto un operativo bajo un fuerte esquema de seguridad para garantizar que los seis vagones lleguen sin contratiempos a Bogotá la próxima semana.

¿Cuál será el recorrido y cómo será el viaje?

Caracol Radio conoció que será un recorrido de más de 1150 kilómetros iniciando en la Vía al Mar, carretera que comunica a Cartagena con Barranquilla. Luego, tomarán la Troncal del Caribe hacia Santa Marta y posteriormente la Ruta del Sol pasando por varios departamentos hasta llegar a Bogotá.

“Este recorrido será de más de 1150 kilómetros y pasará por los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y finalmente arribará por la calle 80 a la capital de los colombianos. Será una cápsula permanente durante seis tramos, el operativo está estimado para durar seis días”, explicó el Brigadier General Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El desplazamiento se hará con estricto cuidado, teniendo en cuenta que los seis vagones del primer tren de la línea uno del Metro de Bogotá serán trasladados en cama baja, vehículos que no podrán superar los 30 km/h.

“Se manejará una velocidad controlada por funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, con velocidades entre 15 km/h (mínima) y 30 km/h. Habrá una supervisión del estado de los conductores, así como de los vehículos, ya que son de carga extradimensional. Cada tractocamión mide aproximadamente 35 metros”, explicó el alto oficial.

¿Cuándo llegará a Bogotá?

Se estima que los seis vagones estarán llegando a Bogotá el próximo miércoles 10 de septiembre.

“Se contará con el acompañamiento permanente de la Policía Nacional y un dispositivo en cada uno de los departamentos por donde los miles de ciudadanos podrán observar el espectáculo de estos vagones que van con destino a la ciudad capital para el metro de Bogotá”, puntualizó el general Peña.