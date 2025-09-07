Actualidad

Desde el lunes 8 de septiembre habrá cierre de un carril en la Autopista Sur por obras de gas

Durante cuatro meses entre la carrera 76 y la Avenida Bosa habrá cierre permanente. Conozca las recomendaciones

AME5659. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/09/2024.- Transportadores bloquean con sus vehículos una calle durante una manifestación este miércoles en Bogotá (Colombia). Centenares de camioneros y conductores de transporte público bloquean la autopista sur en Bogotá (Colombia), para protestar por el incremento en los precios de los combustibles, principalmente el diésel, que comenzó a regir el sábado pasado. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

AME5659. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/09/2024.- Transportadores bloquean con sus vehículos una calle durante una manifestación este miércoles en Bogotá (Colombia). Centenares de camioneros y conductores de transporte público bloquean la autopista sur en Bogotá (Colombia), para protestar por el incremento en los precios de los combustibles, principalmente el diésel, que comenzó a regir el sábado pasado. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas (EFE)

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril en la Autopista Sur, entre la carrera 76 y la avenida Bosa, sentido Occidente – Oriente (Soacha – Bogotá), a partir del lunes 8 de septiembre.

La medida se extenderá durante aproximadamente cuatro meses y operará las 24 horas del día, con el fin de permitir la construcción y empalme de tubería de gas de alta presión por parte de VANTI.

Plan de movilidad

Vehículos particulares y transporte público: continuarán circulando por los tres carriles que quedarán habilitados en el corredor.

Peatones: tendrán garantizada la continuidad por el andén del costado sur.

Ciclistas: podrán usar la ciclorruta habilitada en el mismo andén.

Recomendaciones

La Secretaría Distrital de Movilidad pidió a conductores, ciclistas y peatones atender la señalización de obra y las indicaciones de los auxiliares de tránsito para evitar contratiempos. Además, se recomienda a los usuarios del SITP realizar el ascenso y descenso únicamente en los paraderos autorizados.

Con estos ajustes, la entidad busca facilitar la ejecución de las obras y mantener la movilidad en este importante corredor vial.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad