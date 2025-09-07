Desde el lunes 8 de septiembre habrá cierre de un carril en la Autopista Sur por obras de gas
Durante cuatro meses entre la carrera 76 y la Avenida Bosa habrá cierre permanente. Conozca las recomendaciones
Colombia
La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril en la Autopista Sur, entre la carrera 76 y la avenida Bosa, sentido Occidente – Oriente (Soacha – Bogotá), a partir del lunes 8 de septiembre.
La medida se extenderá durante aproximadamente cuatro meses y operará las 24 horas del día, con el fin de permitir la construcción y empalme de tubería de gas de alta presión por parte de VANTI.
Plan de movilidad
• Vehículos particulares y transporte público: continuarán circulando por los tres carriles que quedarán habilitados en el corredor.
• Peatones: tendrán garantizada la continuidad por el andén del costado sur.
• Ciclistas: podrán usar la ciclorruta habilitada en el mismo andén.
Recomendaciones
La Secretaría Distrital de Movilidad pidió a conductores, ciclistas y peatones atender la señalización de obra y las indicaciones de los auxiliares de tránsito para evitar contratiempos. Además, se recomienda a los usuarios del SITP realizar el ascenso y descenso únicamente en los paraderos autorizados.
Con estos ajustes, la entidad busca facilitar la ejecución de las obras y mantener la movilidad en este importante corredor vial.