¿Cómo le irá a la Selección Colombia en el mundial 2026 según la IA?

La Selección Colombia logró después de 8 años clasificar al mundial 2026 luego de vencer en la fecha 17 de Eliminatorias sudamericanas a Bolivia 3-0, con anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

Sin embargo, a la Tricolor le falta disputar su último partido de Eliminatorias frente a Venezuela, que se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre desde las 6:30 de la tarde.

Cabe recordar que este sería la tercera Copa Mundial de Santiago Arias, James Rodríguez, David Ospina, Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero, mientras que para varios será el primero.

¿Qué dijo la Inteligencia Artificial sobre la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Se le consultó a tres inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini y Grok sobre cómo le irá a la Tricolor en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, que se diputará entre el 9 de junio hasta el 11 de julio, esto fue lo que respondieron.

ChatGpt

Según ChatGPT, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo podría avanzar más allá de cuartos de final y superar su participación histórica en Brasil 2024: “Colombia tiene una oportunidad real de hacer un buen papel en el Mundial 2026. No está entre las selecciones favoritas para ganar el torneo, pero sí se perfila como una de las que podría sorprender y llegar lejos si se dan las condiciones adecuadas”.

Grok

Lo que destaca principalmente la IA es que Luis Díaz y James Rodríguez serán los líderes de seleccionado en la Copa Mundial 2026: " Con un estilo de juego audaz bajo la dirección de Néstor Lorenzo, Colombia tiene el potencial para superar la fase de grupos y aspirar a los octavos o cuartos de final, aunque enfrentará retos ante selecciones de élite debido a su probable ubicación en el bombo 2 del sorteo. Su desempeño dependerá de mantener la consistencia y aprovechar el talento joven".

Gemini

De acuerdo con Gemini, es difícil predecir como le irá a una Selección en el Mundial; sin embargo, destacó a futbolistas colombianos y hasta qué fase podría llegar la Tricolor.

“Jugadores clave como Luis Díaz y el veterano James Rodríguez, que probablemente juegue su último mundial, están en un buen momento, y jóvenes talentos como Jhon Durán y Yaser Asprilla están ganando experiencia. La mezcla de estos jugadores, junto con un estilo de juego ofensivo y agresivo, sugiere que Colombia podría tener un papel destacado, con el potencial de superar la fase de grupos y llegar a las rondas eliminatorias, superando su participación en el Mundial de 2018″.