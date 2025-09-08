En Medellín, capturaron a los presuntos responsables de secuestrar a nueve personas para robarles

Medellín

Las autoridades lograron atrapar a tres presuntos delincuentes luego de haber robado y mantenido secuestrados a nueve ciudadanos que se encontraban departiendo en un local comercial del centro de Medellín.

Según explicaron desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Medellín, el operativo se cumplió en el Parque Bolívar y sus alrededores. Allí, las patrullas de reacción de la Policía Metropolitana, apoyadas por el sistema de cámaras de 123, logró frustrar la huida de estos tres presuntos delincuentes.

El Secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “la comunidad alertó a las autoridades y en cuestión de minutos se activó todo el dispositivo institucional que permitió la captura de tres venezolanos. Estos sujetos, fuertemente armados, no solo despojaron a las víctimas de sus pertenencias, sino que además las mantuvieron encerradas y secuestradas por cerca de una hora y media, mientras las intimidaba, las agredía y las despojaba de sus celulares”.

¿Qué incautaron y recuperaron las autoridades?

La Policía incautó tres armas de fuego, recuperó 13 celulares, cadenas, anillos de oro y dinero en efectivo. Los elementos fueron entregados a las víctimas.

Los capturados intentaron huir por los tejados del sector

Según explicaron desde la secretaría de Seguridad y Convivencia, los presuntos delincuentes intentaron escapar por los techos de viviendas cercanas y fueron reducidos por la acción de las autoridades, evitando que lograran huir con las pertenencias robadas.

¿Por qué delitos deben responder los capturados?

Estas personas deben responder por delitos como secuestro, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y lesiones personales.

¿Qué indicó la Policía Metropolitana?

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño Ramos, explicó que se logró la captura en flagrancia de estos tres hombres de 19, 28 y 30 años de edad, quienes minutos antes habrían ejecutado un hurto en un establecimiento comercial.

De otro lado, las víctimas contaron con el acompañamiento de la cápsula jurídica de la Policía Nacional, para lograr instaurar de manera inmediata las denuncias correspondientes y dejar a disposición de la Fiscalía General de la Nación a los capturados, junto con los elementos materiales probatorios.