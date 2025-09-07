Ofrecen recompensa de $25 millones por ladrones que robaron un reloj Rolex en el sector de Provenza

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que en el sector de Provenza, en El Poblado, se registró un hurto en el que delincuentes despojaron a una persona de un lujoso reloj Rolex. Además, anunció que ya avanzan las labores de búsqueda con la Policía Metropolitana para dar con los responsables.

A través de su cuenta de X, el mandatario local compartió las imágenes de los presuntos delincuentes y señaló que se ofrece una recompensa de $25 millones por cada uno de ellos. “Uno de ellos fue el que marcó a la víctima y el otro ejecutó el hurto”, detalló.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a uno de los delincuentes, quien con un arma de fuego amenaza a la víctima, cuando departía junto con otros dos acompañantes, y la obligan a entregar el reloj.

Recompensa por atracadores

Cabe recordar que, la semana pasada, el alcalde anunció la entrega de recompensas de $25 millones por atracador o fletero capturado en la ciudad.

Esta medida aplica de manera individual y está condicionada a que la información suministrada permita la captura y judicialización de los responsables.

Las autoridades resaltaron que esta estrategia hace parte de la ofensiva contra las estructuras criminales y esperan recibir información que fortalezca los procesos de investigación en curso.