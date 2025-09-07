Medellín

Ofrecen recompensa de $25 millones por ladrones que robaron un reloj Rolex en el sector de Provenza

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que con el apoyo de la Policía buscan a los responsables.

Los delincuentes amenazaron a la víctima con arma de fuego. Foto: Cortesía.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que en el sector de Provenza, en El Poblado, se registró un hurto en el que delincuentes despojaron a una persona de un lujoso reloj Rolex. Además, anunció que ya avanzan las labores de búsqueda con la Policía Metropolitana para dar con los responsables.

A través de su cuenta de X, el mandatario local compartió las imágenes de los presuntos delincuentes y señaló que se ofrece una recompensa de $25 millones por cada uno de ellos. “Uno de ellos fue el que marcó a la víctima y el otro ejecutó el hurto”, detalló.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a uno de los delincuentes, quien con un arma de fuego amenaza a la víctima, cuando departía junto con otros dos acompañantes, y la obligan a entregar el reloj.

Cabe recordar que, la semana pasada, el alcalde anunció la entrega de recompensas de $25 millones por atracador o fletero capturado en la ciudad.

Esta medida aplica de manera individual y está condicionada a que la información suministrada permita la captura y judicialización de los responsables.

Las autoridades resaltaron que esta estrategia hace parte de la ofensiva contra las estructuras criminales y esperan recibir información que fortalezca los procesos de investigación en curso.

