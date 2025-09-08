Lote privado en Sopetrán fue ocupado tras falsa promesa de adjudicación

Sopatrán, Antioquia

En la mañana de este 7 de septiembre de 2025, un grupo de aproximadamente 100 personas ocupó de manera irregular un lote privado ubicado en inmediaciones de las veredas El Rodeo y Sabanazo, zona rural del municipio de Sopetrán.

Según la información preliminar entregada por la administración municipal, la ocupación fue motivada por un engaño perpetrado por personas que se hicieron pasar por voceros oficiales de la Alcaldía, quienes aseguraron falsamente que el terreno estaba siendo entregado por el municipio como parte de un supuesto programa de adjudicación de tierras.

La alcaldesa Tatiana Alexandra Carballo Hoyos desmintió categóricamente esta versión, señalando que no existe en curso ningún proceso de entrega de lotes o adjudicación de predios en ninguna zona del municipio. Aclaró que los ocupantes fueron víctimas de un acto fraudulento que abusó de su buena fe y necesidad habitacional, y que se están adelantando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de la estafa.

No dejarse engañar por inescrupulosos

La administración municipal hizo un llamado a los ocupantes a desalojar el predio de forma pacífica, advirtiendo que permanecer allí podría derivar en consecuencias legales. Además, informó que el proceso será acompañado por la Policía Nacional, la Personería y funcionarios municipales, con el fin de garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las personas engañadas.

Las autoridades reiteraron su rechazo a quienes difunden información falsa para aprovecharse de las necesidades de la población, generando expectativas irreales y exponiendo a las familias a conflictos legales y de convivencia.