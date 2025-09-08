Hallaron sin vida al hombre que fue secuestrado por falsos policías en Marinilla, Antioquia

Con impactos de arma de fuego fue hallado Sebastián López Jaramillo, quien había sido secuestrado por falsos policías en el barrio Los Giraldo de Marinilla, en el oriente antioqueño. La víctima, conocida como alias ‘Cáncer’, tenía antecedentes judiciales y, según las autoridades, estaría vinculado a un grupo delincuencial.

Antioqueños, me informan que en Marinilla, sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial -SIJIN- abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular.

El rapto ocurrió cuando dos hombres, aún sin identificar, que vestían chaquetas similares a las de la Policía Judicial, lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron. Tras conocerse el caso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recordó que en la zona tienen injerencia el Clan del Golfo y la estructura criminal “El Mesa”, lo que ha aumentado la preocupación de las autoridades y de la comunidad local.

Otros hechos violentos

De manera paralela al secuestro, en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del kilómetro 1, fueron asesinados dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con las primeras versiones, otra moto los interceptó y desde allí les dispararon. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro falleció camino al Hospital San Juan de Dios. En el sitio del doble homicidio fue hallada una bolsa con estupefacientes.

La Policía Antioquia y la Alcaldía de Marinilla adelantan las investigaciones para esclarecer estos recientes hechos de violencia en el municipio. En el caso de alias ‘Cáncer’, se conoció que luego de su secuestro fue llevado al municipio vecino de El Peñol.