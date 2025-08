Víctimas inconformes en audiencia de la JEP: “No hay garantías en términos de verdad y reparación”

Bogotá

Durante dos días la Jurisdicción Especial para la Paz, adelantó una audiencia de verificación para evaluar que estén dadas las condiciones para poder imponer la primera sentencia contra el último secretariado de las Farc por 21.000 casos de secuestro.

En esta diligencia los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP escucharon a las diferentes entidades del Estado que tienen la obligación de garantizar los recursos para que los proyectos que rodearán estas sanciones con contenido reparador y restaurador se puedan ejecutar.

Durante la última jornada que se extendió por más de 10 horas las víctimas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros de las antiguas Farc tomaron la palabra y fueron críticas con la JEP y con los ExFarc porque aseguran que la verdad ofrecida está a medias.

“Las víctimas no buscamos venganza, sino dignidad y garantías de no repetición”: María Argensola Quintero

Esta víctima acreditada en el caso de secuestros ante la JEP pide que la verdad sea completa, que no están para humillar a nadie, pero sí para exigir con firmeza lo que por derecho les corresponde.

“Que la verdad no sea fragmentada, no sea maquillada. Exigimos una verdad completa. Sin rodeos, sin eufemismos, una verdad que no se fundamente en causas políticas, ideológicas, militares y mucho menos que se sustenten aspectos relacionados con la lógica de la guerra”.

"Las víctimas no buscamos venganza, sino dignidad y garantías de no repetición": María Argensola Quintero

“La JEP solo favorece a las exFarc”: Arley Ducuara

Arley Ducuara otra víctima que intervino en esta audiencia cuestionó los cuatro proyectos restaurativos, sostiene que no repara a las verdaderas víctimas y solo protege a los exintegrantes de las Farc que firmaron el acuerdo de paz del año 2016.

“Quiero manifestarles a los honorables magistrados que las víctimas no estamos de acuerdo con esas sanciones restaurativas que nos presentaron, porque un monumento de concreto no representa la integridad de las mujeres que fueron violadas. Una cerámica con el nombre de las víctimas secuestradas no representa el dolor de estas personas que fueron secuestradas y torturadas y estas madres que aún añoran los restos de sus seres queridos. Que un libro no nos devuelve la tranquilidad ni la integridad económica para sostener nuestros emprendimientos ni es nuestro proyecto de vida y el futuro de nuestros hijos”.

Arley Ducuara, una de las víctimas que participa en la audiencia de la JEP, previo a imponer la primera sanción por secuestros a las ExFarc, cuestionó los proyectos restaurativos porque asegura que no los reparan y solo protegen a los firmantes de paz.

Arely también manifestó su preocupación con la impunidad que puede traer esta sentencia porque las víctimas no se sienten incluidas en los proyectos y dice que la JEP solo favorece a las exFarc.

“Porque la verdad lo que nosotros entendemos es una sentencia, pero simbólica, que no repara. Se ha hablado de que las víctimas hemos hecho parte de estos espacios, sí, hemos hecho parte, pero vemos que hacemos parte como de un protocolo, porque ya todo está acordado. Con nosotros no se concertó nada”.

Las víctimas de los crímenes que rodearon los secuestros le piden a la JEP que ponga en el centro a los afectados de los delitos cometidos por esta antigua guerrilla de las Farc.

“Nosotros nos hemos sentido siempre usados por la JEP siempre hemos sido los payasos que la JEP ha traído nos lleva nos trae nos paga hotel nos da comida y nos muestran a todo el país. Pero nosotros nunca hemos sentido que la JEP haya hecho que realmente las víctimas seamos el centro del proceso”. Domingo Navarro, víctima.

Al concluir esta audiencia de verificación la JEP tendrá 20 días hábiles para analizar lo dicho por las víctimas y las entidades para emitir la primera sentencia en el caso de secuestros contra los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño, Timochenko, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda.