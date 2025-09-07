Recreovía se suspende dos domingos por Ferias y Fiestas en Bucaramanga

Bucaramanga

La directora del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu), Andrea Milena Rodríguez, confirmó en Caracol Radio que los domingos 7 y 14 de septiembre no se realizará la tradicional recreovía de la carrera 27, debido a la programación de las ferias y fiestas de la ciudad.

La decisión se tomó de manera conjunta con la alcaldía y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, para que los bumangueses puedan participar de eventos culturales como la presentación de tiplistas, el desfile de carrancios los Picos de Oro y el desfile de carros antiguos.

Rodríguez anunció que la Recreovía regresará el 21 de septiembre con un evento especial para meseros y el 28 de septiembre con la carrera recreativa “Run Love”, que se correrá en pareja o en familia en la Villa Olímpica.

Además recordó que la oferta de recreación durante las Ferias y Fiestas de Bucaramanga continúa con actividades en barrios, caminatas ecológicas los sábados a las 6:00 a.m. y el ciclopaseo nocturno de los miércoles.

En el marco de la Feria Bonita el Inderbu participa como aliado en 23 actividades recreativas en las comunas y 10 eventos masivos deportivos, entre ellos el Picacho Challenge, el torneo internacional de Bádminton en el Coliseo Bicentenario y competencias de motovelocidad y deportes urbanos.