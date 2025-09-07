Bucaramanga

Recreovía se suspende dos domingos por Ferias y Fiestas en Bucaramanga

La jornada lúdica regresa con actividades especiales. Le contamos cuáles.

Recreovía se suspende dos domingos por Ferias y Fiestas en Bucaramanga

Bucaramanga

La directora del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu), Andrea Milena Rodríguez, confirmó en Caracol Radio que los domingos 7 y 14 de septiembre no se realizará la tradicional recreovía de la carrera 27, debido a la programación de las ferias y fiestas de la ciudad.

La decisión se tomó de manera conjunta con la alcaldía y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, para que los bumangueses puedan participar de eventos culturales como la presentación de tiplistas, el desfile de carrancios los Picos de Oro y el desfile de carros antiguos.

Le sugerimos: Programación oficial de la Feria Bonita 2025 en Bucaramanga: conciertos gratuitos, festivales y más

Rodríguez anunció que la Recreovía regresará el 21 de septiembre con un evento especial para meseros y el 28 de septiembre con la carrera recreativa “Run Love”, que se correrá en pareja o en familia en la Villa Olímpica.

Puede leer: Media Maratón Bucaramanga FCV se correrá el 12 de octubre. Conozca los detalles del evento

Además recordó que la oferta de recreación durante las Ferias y Fiestas de Bucaramanga continúa con actividades en barrios, caminatas ecológicas los sábados a las 6:00 a.m. y el ciclopaseo nocturno de los miércoles.

En el marco de la Feria Bonita el Inderbu participa como aliado en 23 actividades recreativas en las comunas y 10 eventos masivos deportivos, entre ellos el Picacho Challenge, el torneo internacional de Bádminton en el Coliseo Bicentenario y competencias de motovelocidad y deportes urbanos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad