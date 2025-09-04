Amplían horario de rumba en Bucaramanga durante las ferias

Bucaramanga

La hora de rumba finalizará a las 4:00 a. m. hasta el 22 de septiembre.

Gildardo Rayo, secretario del interior de Bucaramanga

Bucaramanga

El secretario de desarrollo de Bucaramanga, Iván Torres, cumpliendo funciones de alcalde encargado firmó el decreto 0712 que modifica el horario de rumba en la capital santandereana durante el mes de septiembre que se desarrollan las ferias y fiestas en la ciudad.

La modificación en el horario de rumba se hará desde este viernes 5 de septiembre hasta el próximo 22 de este mes y se ampliará por horas, permitiendo así que los bares, tabernas y discotecas puedan funcionar desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente.

“Esto es con el objetivo de que tengamos dos hora más de diversión, de que mejore la economía”, señaló el coronel Gildardo Rayo, secretario del interior de Bucaramanga.

Además, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que la ampliación de este horario no signifique que se presenten hechos violentos en zonas como cuadra play y zona rosa, también en los alrededores del centro de Bucaramanga en donde se estarán realizando los conciertos de la feria bonita.

