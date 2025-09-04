Media Maratón Bucaramanga FCV se correrá el 12 de octubre. Conozca los detalles del evento

Bucaramanga

La Media Maratón de Bucaramanga Fundación Cardiovascular de Colombia - FCV ya tiene fecha confirmada: se correrá el próximo domingo 12 de octubre, aprovechando el puente festivo del día de la raza en Colombia y, como cada año, esperan reunir a más de 52 mil participantes.

Mariela Sánchez Aguirre, gerente de la Fundación Cardiovascular de Colombia organizadora del evento, explicó que este año la competencia trae importantes novedades en la categoría recreativa, en los horarios de salida; y en la premiación que superará los 100 millones de pesos.

Como Antesala a la maratón: Feria Expovida

Los días previos al evento, el 9, 10 y 11 de octubre, en Neomundo se realizará Expovida, una feria de la salud, el deporte y el bienestar, que coincidirá con la entrega de kits a los participantes. Además, el sábado 11 se desarrollará un seminario gratuito de medicina del deporte.

Categorías en competencia:

Carrera élite 21K : abierta y veteranos

: abierta y veteranos Carrera 10.5K : abierta y veteranos

: abierta y veteranos Carrera 5K: abierta, jóvenes, menores y trasplantados.

Logística media maratón Bucaramanga FCV

Confirmaron desde la organización que las salidas se adelantarán para reducir el impacto del tráfico y responder a la petición de los corredores de largas distancias. La prueba de 21K comenzará a las 6:30 a.m., la de 10.5K a las 7:45 a.m. y la recreativa a las 8:45 a.m.

Podría interesarle: Fechas de inscripción de cupos escolares en Bucaramanga para el año 2026: Link de inscripción y más

“Este evento ya completa 22 años promoviendo la actividad física en la ciudad. Cuando iniciamos no estaba de moda el running, ahora lo es, pero desde siempre hemos buscado fomentar el deporte y la salud en la comunidad”, comentó Mariela Sánchez Aguirre, Gerente de Gestión Social de la FCV

Novedades de la carrera atlética

Implementación del chip en la categoría recreativa de 5K

Incremento en la premiación para los atletas élite de 21K: 60 millones categoría masculina y femenina. También entregarán un reconocimiento especial al mejor en competencia.

para los atletas élite de 21K: 60 millones categoría masculina y femenina. También al mejor en competencia. Lanzamiento de una nueva imagen de la maratón, inspirada en la fachada del Hospital Internacional de Colombia.

“En esta edición, los ganadores de los 21K tanto en la categoría masculina como en la femenina recibirán un reconocimiento económico superior al de años anteriores, un estímulo que busca atraer a atletas de alto rendimiento y consolidar la competencia como referente nacional", agregó Mariela Sánchez Aguirre, gerente de la Fundación Cardiovascular de Colombia.