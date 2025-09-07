Petro asegura que hubo entrega de puestos a magistrados y senadores para elección de Carlos Camargo

Colombia

Con un extenso trino, cuestionando el sistema de justicia colombiano, el presidente Gustavo Petro insistió en señalar al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, de haber incurrido en prácticas clientelistas para llegar a este cargo.

“El clientelismo judicial se puso al servicio de la impunidad y la destrucción del estado social de derecho, por eso el último magistrado designado por Sl senado ni si quiera mencionó el término. Magistrados a los que Camargo entregó puestos lo designaron para que senadores con puestos lo eligieran. Así no se hará justicia en Colombia”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.

La crítica de Petro comenzó con una mención al ‘Cartel de la Toga’, que dice “fue construido desde abogados militantes de Cambio Radical para impedir que los procesos de parapolítica en la justicia avanzaran y tocaran a su jefe. El cartel es un mecanismo de enriquecimiento ilícito vendiendo sentencias y doctrinas judiciales”.

También señaló en esta publicación el mandatario que “la gobernanza paramilitar era lo que realmente gobernaba a Colombia y la descubrí en mis debates del Congreso y la Corte Suprema en su investigación penal, que llevó hasta conducir al 35% del Senado de la República a la cárcel, todos los senadores presos eran elegantes hombres de corbata del uribismoamigos de los narcos en armas”.

Mencionó a los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe, asegurando que coincidieron en “el discurso de las convivir” y dijo que fueron “dupla fundamental para instaurar la legislación neoliberal, en lugar de los desarrollos legales que tenía que tener el estado social de derecho, se reemplazaronn las convivir por el disurso de la seguridad democrática y la paz con los para”.

Desde ese punto fue que Petro criticó la elección de Camargo: “¿Porqué un sector de la actual Corte Suprema de Justicia propuso a uno de los descendientes de esa gobernanza para quedarse en la Corte Constitucional ocho años? Algo paso en la historia de la Corte Suprema entre el año 2012 y el 2025. El resultado de la gobernanza paramilitar es dantesco, noventa mil campesinos asesinados de manera bárbara y miles de jóvenes ejecutados extrajudicialmente”.

Añadió que “la nueva Corte no investigó mayormente, hasta que se creó la JEP y a la JEP le quitaron los dientes. No dejaron que ‘paras’ y narcos confesaran ante ella. Un designio desde la Corte Constitucional acabó con el segundo pilar del Acuerdo de Paz. La transformación de la justicia se logró usando el clientelismo judicial para aumentar el número de togados decididos a no continuar investigaciones. Por eso echaron al gran magistrado Iván Velásquez”.

“Con el clientelismo judicial se cambiaron las Cortes y las Cortes cambiaron la justicia. Yo te nombró aqui, tu me nombras allá”, concluyó el jefe de Estado mencionando directamente a Camargo, quien derrotó a la candidata María Cristina Balanta, a quien el Gobierno le dio su apoyo para que llegara al alto tribunal. La votación, sin embargo, fue de 62 - 41.